“Via libera all’acquisto di Dumfries”: può partire con lo scambio

Uno dei top club europei non molla la presa su Dumfries. Possibile scambio per convincere l’Inter

Tra pochi giorni saranno quattro anni dall’approdo di Denzel Dumfries all’Inter. Il 14 agosto 2021, il club nerazzurro ha ufficializzato il suo arrivo dal PSV Eindhoven per 12.5 milioni di euro più bonus.

Acquistato per sostituire Hakimi, passato al PSG, Dumfries ha vissuto il quadriennio con Inzaghi in panchina da titolare sulla fascia destra. Una crescita continua, quella del laterale olandese, tra i migliori in assoluto per rendimento nell’ultima stagione con 47 presenze complessive e ben 11 gol, uno score davvero notevole per chi non è certo attaccante.

Lo scorso novembre, Dumfries ha rinnovato il contratto con l’Inter fino al 2028 con un sostanzioso aumento di stipendio a 4 milioni a stagione. Nel nuovo accordo è stata inserita una clausola che agita e non poco i tifosi nerazzurri. Fino al 31 luglio, infatti, Dumfries si può liberare dall’Inter per 25 milioni di euro, un prezzo valido solo per i club esteri e assolutamente allettante considerato il valore del giocatore e le attuali valutazioni di mercato.

Un top club vuole Dumfries, pronta la contropartita

Due degli undici gol della scorsa stagione, Dumfries li ha segnati contro il Barcellona nell’andata della semifinale di Champions League. Nonostante l’Inter non abbia alcuna intenzione di cederlo, la stampa spagnola insiste sul tentativo in atto da parte del club blaugrana per l’acquisto dell’esterno olandese. A quanto pare, Dumfries è una richiesta dell’allenatore Flick che vuole un esterno a destra che sappia garantire più spinta e soprattutto più gol rispetto a Kounde.

Come vi abbiamo riportato in una nostra precedente esclusiva, è Jorge Mendes l’intermediario di mercato che starebbe spingendo per portare l’olandese in blaugrana. Il procuratore portoghese non è l’agente di Dumfries ma è indubbio che sia uno degli uomini di mercato vicini al Barcellona che, nel frattempo, sta pensando anche all’inserimento di una possibile contropartita nell’affare.

Si tratta di Andreas Christensen, il difensore centrale danese che, nella scorsa stagione, ha giocato pochissimo a causa di infortuni ravvicinati. Un nome che non scalda l’Inter che, per la difesa, ha come priorità Giovanni Leoni del Parma, altro grande obiettivo del mercato nerazzurro oltre ad Ademola Lookman con quest’ultimo che agita i tifosi dell’Inter scalpitanti all’idea di vederlo con un’altra maglia nerazzurra.

Sono giorni di attesa, dunque, per Dumfries. L’olandese sabato si presenterà ad Appiano Gentile per l’inizio della preparazione pre campionato in attesa di possibili novità sul suo futuro. Oltre al Barcellona, non è da escludere un inserimento last minute di un club di Premier League con il City maggiore indiziato. Se non succederà nulla, dal 1 agosto stop alle indiscrezioni. Senza più la clausola, la permanenza di Dumfries diventerebbe certa a meno di un’offerta irrinunciabile e ben più alta di 25 milioni.