Calciomercato Inter, all-in su Pio Esposito: proposto scambio tre per uno

Francesco Pio Esposito ancora protagonista di un’indiscrezione di mercato. Non è stata solo l’Atalanta ad averlo richiesto all’Inter

E’ stato (ed è) uno dei calciatori più richiesti nella sessione estiva di calciomercato. Tutti vogliono Francesco Pio Esposito e l’Inter più di tutti al punto da rifiutare ogni proposta di acquisto per il suo giovane attaccante.

Terminato il prestito allo Spezia e rientrato in nerazzurro per disputare il Mondiale per Club (con tanto di gol segnato al River Plate), si era ipotizzata un’altra cessione a titolo temporaneo dell’attaccante campano stavolta però in Serie A con l’obiettivo di fargli accumulare partite in un campionato dove non ha mai giocato e nel quale, verosimilmente, sarà protagonista nelle stagioni avvenire.

L’Inter però ci ha ripensato, decidendo di puntare subito su Esposito come alternativa a Thuram e Lautaro. Attacco dell’Inter dove potrebbe esserci anche Ademola Lookman. La trattativa è in una fase di stallo con l’Atalanta che ha chiesto all’Inter (anche provocatoriamente) proprio Pio Esposito in cambio del nigeriano per sbloccare l’affare. Un’indiscrezione questa dello scambio confermata anche dall’agente dell’attaccante, Mario Giuffredi.

Pio Esposito, ci ha provato un altro top club: ennesimo rifiuto dell’Inter

“L’Inter è consapevole del valore di Esposito, tanto che hanno rifiutato anche offerte di 50 milioni. L’Atalanta avrebbe proposto uno scambio con Lookman che all’Inter comunque non pesterebbe i piedi a Pio. Non so cosa voglia fare Chivu ma lo conosce benissimo e sono sicuro che gli darà spazio“, queste le dichiarazioni di Giuffredi rilasciate a Radio CRC sul suo assistito che, evidentemente, lo sta tenendo parecchio impegnato.

Per Esposito sono arrivate offerte anche dall’estero. Sono giunte conferme, in particolare, su quella del Manchester United. I Red Devils hanno sondato l’Inter già lo scorso gennaio quando l’attaccante era allo Spezia e ci hanno riprovato recentemente allorché i nerazzurri si sono mostrati a loro volta interessati a Hojlund, obiettivo poi accantonato con l’arrivo di Bonny. Hojlund che sarebbe stato proposto come pedina di scambio per l’Inter con i nerazzurri che avrebbero potuto scegliere dallo United anche uno tra Sancho (ora accostato alla Juve) e Anthony, rientrato dal positivo prestito al Betis Siviglia.

Nulla da fare, l’Inter è stata di nuovo irremovibile. Esposito resta ed è pronto a cominciare la preparazione pre campionato agli ordini di Chivu, colui che ha lanciato l’attaccante nel settore giovanile nerazzurro. Il Manchester United ha cambiato obiettivo e ha chiuso per l’arrivo a Old Trafford di Bryan Mbuemo dal Brentford per circa 82 milioni di euro, più di quelli (70 milioni circa di parte fissa) che l’Arsenal spenderà per Gyokeres, pupillo dell’allenatore Amorin che l’ha avuto con sé allo Sporting Lisbona.