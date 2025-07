“Il Napoli si prende Lookman e beffa l’Inter”: cosa sta succedendo

Timore in casa nerazzurra per il possibile blitz dei partenopei sul nigeriano, ecco tutta la verità sul testa a testa

Per l’Inter è un obiettivo di mercato troppo importante. A sua volta, per Ademola Lookman vestire la maglia dei nerazzurri rappresenterebbe il coronamento di tre annate splendide vissute all’Atalanta.

Fra le parti c’è già una forte intesa, suggellata dalla promessa di sottoscrizione di un contratto da 4 milioni di euro stagionali. Eppure manca ancora quel quid che possa finalmente metter fine alle trattative.

Nulla di cui si debba più occupare l’entourage del calciatore: la palla passa fra i piedi della dirigenza della Dea, ancora ancorata alla convinzione che per cedere una delle pedine più preziose del proprio organico debba ricevere almeno 50 milioni di euro. Certo è che l’Inter non ne verserà tanti. Piuttosto è al vaglio un escamotage, a partire da una base di 40 milioni.

Nell’attesa che la forbice economica possa ridursi, però, il Napoli potrebbe inserirsi nella trattativa dall’alto di una maggiore disponibilità. A quel punto, con una bella offerta sul piatto, Lookman potrebbe salutare sia l’Atalanta che abbandonare definitivamente il sogno di giocare a Milano.

L’inserimento del Napoli di Conte sul nigeriano, tuttavia, non trova valide conferme. Sarebbe piuttosto un’ipotesi presa in esame dai tifosi, preoccupati all’idea di perdere un obiettivo di mercato tanto sensibile, così come da qualche addetto ai lavori. Vediamo nel dettaglio perché.

Lookman-Napoli fra ipotesi e timori generali, la priorità di Conte è Ndoye

Lookman piace al Napoli come piace a parecchie altre big europee. Ma l’attaccante nigeriano non sarebbe mai entrato a far parte di quella cerchia di obiettivi prioritari su cui Aurelio De Laurentiis ha posato gli occhi negli ultimi mesi.

Sia per il fatto che in giro ci siano parecchie alternative valide, sia per non entrare in un conflitto di interessi sul mercato con la stessa rivale nerazzurra.

I partenopei sono infatti dediti alla chiusura dell’affare Dan Ndoye col Bologna perché Conte ha bisogno di un esterno puro, dopo che i felsinei hanno rispedito al mittente la prima grossa ma insoddisfacente offerta da 35 milioni.

A momenti sarebbe atteso un nuovo rilancio per lo svizzero, ma se le strade non dovessero incontrarsi allora la dirigenza virerebbe su opzioni secondarie. Fra queste, secondo quanto rilevato da ‘Sky Sport’, ci sarebbero Raheem Sterling, Takefusa Kubo, Jack Grealish e Armand Laurienté.