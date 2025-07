Il futuro di Taremi resta appeso a un filo, ma intanto il calciatore non è ancora arrivato in ritiro: il motivo e cosa cambia per il futuro

Non è facile dipanare la matassa, in questa fase, per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter, ma la certezza è che i nerazzurri debbano anche operare in uscita per finanziare gli ultimi affari in entrata per migliorare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. In tal senso, la certezza è che la Beneamata stia cercando di piazzare i calciatori in sovrannumero e li abbia identificati da tempo.

Tra questi rientra anche Mehdi Taremi. Il calciatore è arrivato a Milano poco più di un anno fa dopo essersi liberato dal Porto a parametro zero. L’iraniano ha avuto a che fare con tanti infortuni e problemi fisici che hanno inciso parecchio sul suo ambientamento e sul suo percorso a Milano.

I gol sono stati pochissimi e anche l’apporto dato alla causa. Per la prossima stagione, l’Inter ha già preso scelte diverse, decidendo di mettere il calciatore sul mercato e puntando su altri profili, su tutti Bonny e Pio Esposito, in attesa che arrivi anche un fantasista come Ademola Lookman, in grado di mischiare le carte lì davanti.

Il lungo addio di Taremi: perché non è ancora in ritiro

L’entourage del calciatore sta cercando una sistemazione all’iraniano, ma non si sta rivelando impresa semplice. Finora gli interessamenti più concreti sono arrivati dall’Inghilterra, dove ci ha pensato per prima il Fulham, ma occhio anche alla Turchia, con il pressing del Besiktas che sta diventando sempre più vivo.

Oggi, però, si è aperto un caso relativo il mancato arrivo del ragazzo nel ritiro dell’Inter. Infatti, i calciatori che non hanno partecipato al Mondiale per club hanno ripreso i lavori in anticipo rispetto al resto del gruppo. Taremi non c’è e molti tifosi si sono chiesti il reale motivo e se centrasse il mercato.

In realtà, la causa è ancora una volta dovuta alla situazione in Iran. Dopo i problemi vissuti dall’attaccante nell’ultimo periodo, si è scelto di allungare un altro po’ le sue vacanze. Intanto, il calciatore si sta allenando con un personal trainer personale per cercare di presentarsi in forma agli ordini di Chivu. In ogni caso, pare chiaro che l’Inter non punti su di lui per il futuro, in attesa del mercato.