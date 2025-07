Bonny non si è presentato ad Appiano: ecco cosa è successo

Le vacanze per i nerazzurri sono ormai finite. Alcuni giocatori hanno già iniziato a lavorare ad Appiano, ma fra loro non c’era il nuovo acquisto

Vacanze finite in casa Inter. Chivu è ritornato nelle scorse ore a Milano iniziando immediatamente a lavorare per preparare al meglio le prossime settimane. Manca ormai meno di un mese all’inizio della stagione e bisognerà ritrovare subito il ritmo giusto per affrontare un anno ricco di impegni.

Il rientro anticipato ha permesso a Chivu, come evidenziato anche dal Corriere dello Sport, di incontrare anche chi ormai da qualche giorno si trova ad Appiano Gentile. Si tratta dei giocatori che non hanno preso parte al Mondiale per Club per problemi fisici come Calhanoglu, Pavard, Bisseck e Zielinski. Non c’è ancora Frattesi, che rientrerà solamente per metà agosto. Assente anche il nuovo arrivato Bonny.

Bonny ritarda l’arrivo a Milano

Per Bonny qualche giorno in più di vacanza prima di iniziare la sua avventura con la maglia dell’Inter. Il francese doveva essere ad Appiano Gentile insieme agli infortunati per anticipare la ripresa vista l’assenza al Mondiale per Club, ma, in accordo con il club nerazzurro, si è deciso di ritardare il suo arrivo a Milano.

Inter, il motivo dell’assenza di Bonny

L’assenza di Bonny si è fatta notare visto che il francese era atteso ad Appiano Gentile insieme agli infortunati per iniziare la preparazione in attesa dei suoi compagni. Ma, dopo i test effettuati nella giornata di mercoledì, lo staff nerazzurro ha concesso qualche giorno in più all’ex Parma. Una sorta di premio per il suo stato di forma.

“I risultati dei test effettuati mercoledì – si legge sul Corriere dello Sport – erano talmente buoni che gli è stato detto di ripresentarsi sabato“. Qualche ora in più di riposo, dunque, per Bonny, che domani alle 9:30 dovrà essere ad Appiano Gentile insieme ai nuovi compagni per iniziare ufficialmente questa nuova avventura.

Si tratta di un’ottima notizia anche per Chivu. La condizione di Bonny è buona e questo potrebbe portare il francese a mettere meno tempo ad entrare nel suo massimo della forma. La stazza fisica del francese è importante e questo solitamente rende molto difficile l’inizio di stagione. Ma l’ex Parma ha risposto presente ai test e proverà a mettere in difficoltà il tecnico dell’Inter sin dalla prima partita ufficiale.

L’Inter è pronta a ripartire

Ultimissime ore di vacanze per tutti e poi da domani alle 9:30 appuntamento alla Pinetina per il primo allenamento della nuova stagione. Fra i presenti anche Bonny, che inizierà in modo ufficiale questa nuova avventura.