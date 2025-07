“Chivu via dopo cinque giornate”: già pronto il ribaltone all’Inter

La panchina nerazzurra è sempre molto attenzionata. Tra i top club di Serie A, l’allenatore rumeno è quello maggiormente a rischio esonero

La stagione di Serie A 2025-26 rappresenta una sorta di anno zero per tante squadre. Soprattutto per quelle che lottano per lo scudetto e per la qualificazione alle prossime coppe europee. Antonio Conte sembrava dovesse lasciare il Napoli per tornare alla Juventus e invece è rimasto sulla panchina dei campioni d’Italia, tra le poche a non vivere scossoni, proprio come quella bianconera dove si è deciso di continuare a puntare su Igor Tudor.

Anche il Bologna, vincitore dell’ultima Coppa Italia e quindi qualificata in Europa League, ha scelto di andare avanti con Vincenzo Italiano, mentre tutte le altre hanno preferito cambiare guida tecnica. Il Milan e la Lazio hanno deciso di tornare al passato, richiamando rispettivamente Max Allegri dopo undici anni e Maurizio Sarri dopo una stagione. Novità assoluta per la Roma, che ha preso Gian Piero Gasperini dall’Atalanta, mentre i bergamaschi si sono affidati all’ex giallorosso Ivan Juric.

E poi c’è l’Inter. Dopo aver provato a corteggiare Cesc Fabregas, i nerazzurri hanno deciso di andare su un altro allenatore emergente come Cristian Chivu. Solo il tempo dirà se è stata fatta la scelta giusta. “Chi rischia di più tra gli allenatori delle big? Mi viene da pensare a Chivu perché è un allenatore giovane con esperienza minima nel nostro campionato a parte quei mesi a Parma benissimo dopo Pecchia”.

🎥 #Inter – Nuovo summit in sede tra #Chivu (uscito da pochi minuti) e la dirigenza: punto sul mercato, con #Lookman che resta la priorità per i nerazzurri 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/PMaDuS4vKV — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 24, 2025

Graziani avverte Chivu: “Se le cose non vanno bene, non gli daranno tempo”

Pensieri e parole di Ciccio Graziani. L’ex centravanti, intervenuto a ‘Radio Sportiva’, ha commentato così: “Chivu si è meritato la chiamata di un grande club, ma alla base non ha quella autorità, quella presenza, quel background che ti può permettere di dire qualsiasi cosa e i giocatori stanno zitti.

Se Ancelotti, Capello, Lippi, Guardiola o Gasperini mi dicono qualcosa, io sto zitto perché so che allenatore è, che cosa ha fatto in carriera. Ma su un giovane devi sempre mettere un punto interrogativo”.

“Se un domani alzerà la voce in spogliatoio, qualcuno potrebbe dire: ‘Ma questo chi ha allenato per alzare la voce con noi?‘. Questo è il ragionamento nel mondo del calcio purtroppo. Quindi se le cose non vanno bene, mentre ad un altro allenatore darebbero molto più tempo per sistemare le cose, ad un giovane come Chivu ho l’impressione che dopo 4-5 giornate c’è il rischio che dicano di essersi sbagliati e mettere un altro in panchina al suo posto. Spero di no, ma ricordate cosa è successo a De Rossi alla Roma?”.