Colpaccio Lookman, Zazzaroni svela le cifre del rilancio Inter: “Palla a Percassi”

Prossima settimana decisiva per le sorti della trattativa fra Inter e Atalanta per il cartellino dell’attaccante nigeriano

L’Inter non molla Ademola Lookman. Piuttosto, insiste. Dopo la smentita sulle voci di un presunto accostamento del calciatore al Napoli e l’esclusione definitiva di una delle rivali più temibili sul mercato, il club nerazzurro sarebbe adesso pronto a chiudere i discorsi con l’Atalanta in merito al trasferimento del suo cartellino in quel di Milano.

Finora le parti non sono infatti mai state particolarmente vicine sotto il profilo economico, perché la distanza che intercorreva era di almeno una decina di milioni. La ‘Dea’ ne chiedeva 50, mentre l’Inter era ferma a 40; nonostante con l’entourage di Lookman si fosse già raggiunto l’accordo sulle condizioni personali d’ingaggio.

I prossimi giorni potrebbero tuttavia esser davvero decisivi in tal senso, perché la dirigenza nerazzurra è pronta ad affondare con un rilancio che dovrebbe venire incontro alle esigenze della controparte bergamasca.

Stando a quanto riportato da Ivan Zazzaroni, direttore responsabile de ‘Il Corriere dello Sport’, l’Inter dovrebbe impiegare parte del tesoretto messo a disposizione da Oaktree – si parla di circa 100 milioni – in questa sessione di mercato per chiudere l’affare Lookman a stretto giro di posta. Seguono maggiori dettagli.

Nuovo tentativo dell’Inter per Lookman, si tocca quota 45 milioni

“Lui è considerato acquisto prioritario. La prossima settimana, l’Inter alzerà l’offerta a 45 milioni di euro. Dopodiché la palla passerà alla dirigenza dell’Atalanta e lo stesso Lookman per l’ok definitivo”, ha scritto Zazzaroni sul proprio profilo Instagram.

Un dettaglio non da poco, considerando che la squadra di Cristian Chivu conta di essere al completo prima di immergersi nelle fasi più calde della preparazione pre-campionato.

Ai già presenti Lautaro Martinez e Marcus Thuram si sono aggiunti Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito, ma è proprio con Lookman che il reparto offensivo nerazzurro verrebbe completato in ogni sua parte. Grazie a quell’elevata percentuale di imprevedibilità che solo l’esplosivo attaccante nigeriano sarebbe in grado di offrire, come dimostrato nelle ultime annate d’oro vissute in forze all’Atalanta di Gian Piero Gasperini.