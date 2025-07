Il Betis torna su Asllani: scambio secco con l’Inter

L’albanese ha finora respinto ogni possibilità di trasferimento all’estero. Ma gli spagnoli di Pellegrini non si arrendono

Sembra che Kristjan Asllani abbia lasciato intendere di non considerare il Betis Siviglia come una destinazione gradita. Anche l’Inter, però, è stata chiara. Ausilio ha parlato pubblicamente, annunciando esplicitamente la volontà del club di cederlo. Cristian Chivu, che ha in mente un nuovo centrocampo con due mediani, appare d’accordo con la società: inutile trattenere l’ex Empoli.

In pratica, l’Inter ha deciso di monetizzare. Dopo tre anni, Asllani non ha fatto il salto di qualità sperato e, date le circostanze, non ha più senso aspettare. Per questo si punta a una cessione a titolo definitivo l’ex Empoli. Il prezzo di partenza pari a 18 milioni spaventa però le pretendenti italiane. Per ora, l’unica vera manifestazione di interesse era arrivata dal Betis.

In realtà, l’affare con gli andalusi non è saltato solo per via della freddezza di Asllani. Il Betis ha offerto poco, troppo poco. Secondo quanto trapelato, avrebbe messo sul piatto 10 milioni. Una cifra che non si avvicina nemmeno al minimo (15 milioni più bonus) suggerita dal club nerazzurro.

D’altro lato non è un mistero che il ventitreenne preferirebbe rimanere all’Inter, anche da riserva. E che, già storcendo un po’ il naso, potrebbe aprirebbe a un trasferimento a un club di Serie A di media-alta classifica. Il problema, in questo caso, è che dall’Italia non è arrivata alcuna offerta concreta. Fiorentina e Bologna ci hanno fatto un pensierino, ma nulla di più. Ora, però, intermediari vicini al Betis potrebbero provare a “scalvare” il club andaluso prospettando all’Inter uno scambio secco, anche di soli prestiti con diritti di riscatto diversi.

Scambio secco con il Betis: Asllani per un trequartista

Al Betis, infatti, serve un regista e all’Inter potrebbe far molto comodo un trequartista. Il nome da proporre ai nerazzurri sarebbe quello di Giovani Lo Celso. Il classe 1999 non è però un profilo che sembra in linea con i piani nerazzurri. L’argentino è fuori target per età e poi è un trequartista puro, mentre Chivu sta cercando un sottopunto, ovvero un Lookman.

Ciò che è certo è che l’Inter non svenderà l’albanese. Al massimo lo manderà via in prestito, sperando che possa confermare il suo valore e far crescere il proprio prezzo per una cessione rimandata alla prossima stagione. Chi parla di Asllani come di un caso sta raccontando qualcosa di non vero né verosimile. L’Inter gli ha prolungato il contratto un anno fa, dimostrando di credere nell’investimento fatto nel 2022 da 14 milioni di euro.

In tre stagioni a Milano il ragazzo è cresciuto poco ma è cresciuto: Nella prima stagione, ha messo insieme 20 presenze in A e altre 9 nelle coppe, senza segnare mai. Poi, nella stagione 2023\24 è arrivato a 31 presenze totali segnando un goal. L’anno scorso, le presenze sono state 39 e i goal 3, con parecchie gare giocate da titolare al posto dell’infortunato Calhanoglu.

L’Inter vuole cederlo e i tifosi spingono per l’addio

Asllani ha dimostrato di essere forte nei passaggi e bravino nel portare la palla, ma di non riuscire a interpretare il ruolo di regista né quello di mediano difensivo. Ma si sapeva dall’inizio che per caratteristiche e personalità era un giocatore che aveva bisogno di un partner più fisico accanto per dare il meglio di sé. Non può essere un metronomo o, come lo chiamano gli inglesi un “tempo controller”.

Dopo aver speso 14 milioni tre anni fa, l’Inter non potrebbe mai accettare solo 10 milioni per Asllani. Uno scambio, dunque, potrebbe essere una soluzione da tenere in considerazione. Per una questione numerica, ora è un esubero. Ma a livello tecnico, l’albanese non si è mai meritato una bocciatura. Fossimo a scuola, il primo anno sarebbe stato rimandato in tre materie (maturità, velocità e difesa), due anni fa in due (difesa e concentrazione) e nella scorsa stagione in una sola (difesa).

L’ex Empoli sarebbe potuto rimanere solo in caso di addio di Calhanoglu. Con il turco in rosa, l’Inter punterà fino alla fine all’uscita di Asllani. Ma non è detto che si tratterà di un addio definitivo.