Inter, Zanetti fiuta il grande colpo: il Messi destro dal Brasile

Anche i nerazzurri come altre big europee monitorano la crescita del giovanissimo talento del Botafogo

Diversamente da quanto fatto lo scorso anno, quando la dirigenza era riuscita a strappare il difensore centrale Tomas Palacios al calcio argentino dopo una serie di tira e molla burocratici, nel corso dell’attuale sessione estiva di mercato l’Inter non ha previsto trattative lungo la linea dell’orizzonte sudamericano.

Le attenzioni di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono infatti rivolte tutte entro i confini geografici del Vecchio Continente, teatro di affari che potrebbero cambiare la fisionomia della squadra allenata da Cristian Chivu. Uno su tutti quello per Ademola Lookman dall’Atalanta. Al di là di qualche altra presunta trattativa fra Turchia e Saudi Pro League, nei casi di Hakan Calhanoglu e Mehdi Taremi.

Eppure ciò non toglie che gli osservatori siano ugualmente impegnati al di là dell’oceano con l’obiettivo di scovare qualche giovane interessante. Proprio come da prassi nerazzurra. Ad aver catturato diversi sguardi, infatti, è un fantasista argentino appena diciottenne e dal grandissimo talento. Di quelli che, almeno vagamente, ricordano un certo Lionel Messi.

Montoro seguitissimo in Europa, c’è anche l’Inter sul diciottenne argentino

Il calciatore sondato da parecchi club europei nel corso degli scorsi mesi al pari di Richard Rios e Franco Mastantuono, finiti poi rispettivamente al Benfica e al Real Madrid, risponde al nome di Alvaro Montoro.

Fresco di raggiungimento della maggiore età, Montoro è cresciuto calcisticamente tra le file del Velez, con cui ha collezionato anche parecchie presenze in Prima Squadra nel torneo di Apertura della Superliga prima dell’approdo ufficiale al Botafogo, in Brasile, lo scorso giugno.

In Sudamerica ne vanno già pazzi: dotato di baricentro basso e doti tecniche eccezionali, può facilmente ricoprire il ruolo di fantasista in mezzo al campo a supporto delle punte oppure può navigare lungo le corsie esterne dando sfogo alla bruciante rapidità negli spazi stretti.

Tutte caratteristiche che potrebbero tornare utili all’Inter di Chivu, sempre più proiettata ad avere in squadra almeno un paio di calciatori capaci di spezzare il ritmo delle partite con giocate imprevedibili. Non è un dunque un caso che sia finito all’interno della piscina di sondaggi di Ausilio per il futuro.

Ciò che andrà tenuto sotto controllo, oltre alle sue prestazioni nella Serie A brasiliana, sarà il costo del cartellino in ascesa. Qualcosa sul quale il club proprietario potrebbe non transigere in caso di apertura alla cessione il prossimo anno.