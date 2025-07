Lookman alla Juve, l’annuncio in diretta che gela l’Inter: “Le condizioni economiche”

Entro fine luglio l’Inter dovrà fare la sua mossa, nella speranza che non ci siano azioni di disturbo eclatanti

Tutti aspettano. La Dea sta aspettando che l’Inter alzi la propria offerta per Lookman. La distanza è sempre di 10 milioni di euro. Anche l’Inter aspetta. Dopo aver piazzato Buchanan e Stankovic, vorrebbe veder partire anche Taremi (per il Brasile?). Cedendo l’iraniano al Botafogo, i nerazzurri potrebbero contare su un tesoretto di quasi 30 milioni.

E, infine, sta aspettando pure l’attaccante nigeriano, che a quanto pare sarebbe anche pronto a rinunciare a parte del suo futuro stipendio in nerazzurro (4 milioni stagione per cinque anni, secondo gli accordi fra le parti) per consentire all’Inter di arrivare al prezzo richiesto dell’Atalanta.

E l’attesa, si sa, annoia gli impazienti e stimola i fantasiosi. Ecco perché cominciano a levarsi le voci più strane su improvvisi strappi fra giocatore e società di destinazione. O su possibili intromissioni di altri club. I concorrenti da temere sono noti. E non sono italiani.

Lookman è seguito pure dall’Atletico Madrid, che dopo aver mollato per un po’ la presa, registrando la preferenza del nigeriano per l’Inter, potrebbe anche provare un nuovo affondo, offrendo alla Dea 45 milioni più bonus.

L’Inter tenterà presto l’affondo decisivo. Tra martedì e mercoledì, secondo più fonti, potrebbe esserci un altro dialogo con i bergamaschi. Intanto, il Napoli sembra fermo (è concentrato su Ndoye). La Juve, invece, dovrebbe essere ancora interessata al file Sancho…

Anche la Juve su Lookman

C’è chi crede che i bianconeri potrebbero cambiare improvvisamente strategia e irrompere sul nigeriano. Un’azione di disturbo all’Inter? Luca Momblano a Juventibus ha sottolineato come Comolli e la dirigenza bianconera stiano provando a inserirsi nell’affare. “C’è stata un’azione di disturbo o meglio può essere decifrata così, della Juventus su Lookman. Apprese le condizioni economiche che girano e le richieste che i suoi agenti stanno avanzando all’Inter e non solo, la Juve ha messo il naso“.

Sancho costerebbe 20 milioni per il cartellino e 6 milioni. Per Lookman servirebbero 50 milioni per il cartellino e 4 all’anno. La cosa, dunque, potrebbe aver senso. Resta il fatto che Lookman ha già da tempo messo in chiaro di volere l’Inter. E che la Juve è in difficoltà: deve liberarsi in un modo o nell’altro di Vlahovic e degli altri esuberi.

Finché l’affare non sarà chiuso, si tornerà ogni giorno a parlare di intromissioni e di colpi di scena, anche se l’Inter è in netto vantaggio. Per mettere fine a certe inevitabili voci, occorre il rilancio.

I nerazzurri potrebbero farsi avanti con una proposta da 42 milioni più 3 di bonus relativamente facili. Con formula da trasferimento definitivo. Niente prestito con obbligo, quindi, dato che a Bergamo sembrano contrari, e non si campisce bene il motivo.

Le parole di Momblano vanno prese con le pinze. C’è chi lo considera ben informato e vicino agli ambienti juventini e c’è chi lo vede come un provocatore, che indovina uno scoop su dieci. Quanto a notizie importanti, l’ultima che ha azzeccato è quella dell’arrivo di Cristiano Ronaldo nel 2018. Per il resto ha lanciato poche indiscrezioni poi rivelatesi fondate. Se la Juve si è informata davvero per Lookman è perché apprezza il giocatore e perché pensa di poter tentare un approccio nel caso di un’interruzione definitiva della trattativa fra Atalanta e Inter. Ma per ora non c’è altro che qualche vaga possibilità da raccontare per ingannare le attese.