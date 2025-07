“Trattativa Lookman in stallo”: le tre condizioni poste dall’Atalanta

L’attaccante nigeriano ha già un accordo con l’Inter. Si lavora ad oltranza per trovare anche quello tra le due società

L’Inter ha deciso di andare forte su Ademola Lookman. Sebbene il reparto offensivo sembrasse completo con il ritorno di Pio Esposito, l’acquisto di Bonny e le conferme di Lautaro Martinez e Thuram, i nerazzurri hanno deciso di voler puntare anche sul bomber dell’Atalanta.

L’accordo con il nigeriano c’è già sulla base di un contratto da circa 4 milioni a stagione. Manca quello tra i due club nerazzurri, con uno scarto di 10 milioni tra l’offerta meneghina e la richiesta bergamasca.

Sul tema è intervenuto anche Luca Bassi, giornalista di ‘BergamoNews’, intervistato sul canale youtube di ‘Calciomercato.it’: “Non credo che Lookman possa diventare un caso come Koopmeiners, nessuno vuole un’altra telenovela.

Ma non per questo l’Atalanta accetterà 10 milioni in meno rispetto alla valutazione che fa del giocatore. L’Inter dovrà avvicinarsi ai 50 milioni senza troppi bonus, senza troppe dilazioni di pagamento, senza prestiti con diritto o obbligo di riscatto“.

“L’Atalanta ha dimostrato di non incatenare nessuno a Zingonia, ma per prendere questi calciatori devono essere pagati i giusti soldi. La trattativa ora è in una fase di stallo perché ci si aspetta un rilancio da parte dell’Inter e vedremo se da Milano avranno voglia di rilanciare. D’altro canto la società non ha tutta questa esigenza di vendere: se vuole 50 milioni può dire di no anche a un’offerta 47 più 2 di bonus“.

Bassi sicuro: “Lookman è da Inter, ma il tridente con Lautaro e Thuram…”

“Quando è arrivato a Bergamo non era uno sconosciuto, ma nemmeno un nome che scaldava i cuori. Nella prima stagione ha fatto capire di avere delle potenzialità e sulla conquista dell’Europa League c’è soprattutto la sua firma – prosegue Bassi – Lookman può fare la differenza anche all’Inter, poi è chiaro che viene automatico il collegamento con Koopmeiners che invece ha fallito alla Juventus“.

“Panchinare Thuram? Dipende da quello che ha in testa Chivu, perché per me non sono due giocatori che uno esclude l’altro. Io non sono un grande estimatore di Lautaro: in una ipotetica top cinque dei migliori attaccanti in circolazione non ce lo metto. Però è vero che negli ultimi anni tutti quelli che hanno giocato al suo fianco, da Lukaku a Dzeko e adesso Thuram, hanno avuto un super rendimento”.

“Mi viene da pensare che a Lookman farebbe benissimo giocare al fianco di Lautaro. Se poi vuoi metterli in campo tutti e tre, devi avere un piano di gioco che possa supportarli, perché ad esempio a Lookman all’Atalanta non ho mai visto fare una grande fase difensiva” conclude il giornalista sportivo bergamasco.