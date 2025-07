Chivu cambia il ruolo di Frattesi: così può segnare 10 gol

Davide Frattesi potrebbe essere un calciatore centrale nell’Inter di Cristian Chivu: l’allenatore disegna un nuovo ruolo sulle sue caratteristiche

L’assalto a Ademola Lookman non è solo una delle trattative più calde dell’estate, ma anche la ridefinizione tattica dell’Inter dopo anni alternati da successi e delusioni, ma comunque come protagonista. Ora Cristian Chivu, in accordo con la dirigenza, sembra voler schierare i nerazzurri in campo con una veste diversa.

L’affare legato al nigeriano sta portando a un nuovo 3-4-2-1, in cui due trequartisti agiranno alle spalle di una punta e in cui sempre più spesso si potrà vedere un tridente pesante formato anche da Thuram e Lautaro, o in alternativa Bonny e Pio Esposito. È ovvio che non in tutte le partite si potrà schierare un assetto così spregiudicato e offensivo, ma l’Inter ha una rosa piuttosto profonda e piena di alternative.

In un sistema tattico del genere la parola chiave sarà ‘asimmetria’ che si potrà vedere tra la catena di destra e quella di sinistra. Capiterà sempre più spesso di vedere i nerazzurri impostare l’azione dal lato di Dimarco e Bastoni e poi concluderla dall’altro lato del campo, dove si lascerà spazio a inserimenti ficcanti e letali. In questa chiave, sarà sempre più importante la posizione che occuperà Davide Frattesi.

Chivu ha un progetto per Frattesi: il goleador senza palla

Negli ultimi due anni, abbiamo visto Frattesi andare in difficoltà soprattutto quando doveva impostare l’azione facendo fronte al pressing avversario. Non ha le caratteristiche di Barella, ma è un incursore specializzato e con un grande fiuto per il gol, come ha dimostrato anche in partite molto importanti nell’ultima stagione.

Per questo potrebbe essere fondamentale come uno dei due trequartisti alle spalle della punta. In questo modo, potrebbe dare più equilibrio, ma anche occupare spesso l’area di rigore e tentare la via del gol. In questo nuovo ruolo, potrebbe essere molto difficile da controllare per le squadre avversarie.

Allo stesso tempo, non dimentichiamo che Frattesi nasce come centrocampista puro, per cui a volte potrebbe giocare anche come mediano a due o come mezzala. Chivu, infatti, farà spesso ricorso anche al più classico 3-5-2,e in quel caso il raggio d’azione dell’ex Sassuolo, almeno in partenza, sarà più arretrato.

Va da sé che, rispetto all’era Inzaghi, Frattesi avrà un maggiore minutaggio coprendo maggiori aree di campo e per questo oggi è indispensabile per l’Inter.