Inter, annuncio pesantissimo: “Contatti col Real per comprare Nico Paz”

I sogni di solito si infrangono contro le logiche del reale. E nel calcio la realtà si chiama mercato. O legge del più ricco

Nico Paz, con la sua classe e il suo potenziale, ha incantato subito l’Inter. Per mesi si è parlato di contatti con il suo entourage, di chiacchierate fra Zanetti e il padre del ragazzo. I nerazzurri ci hanno provato davvero… hanno sondato il terreno con il Como e il Real Madrid (che detiene una clausola di recompra). Ma inutilmente: l’operazione si è rivelata troppo complessa.

Trattare oggi con il Como significa sedersi al tavolo con una società ricca e ambiziosa, che può permettersi di far muro anche di fronte alle offerte di club storici e di alta classica. Lo abbiamo visto con Cesc Fabregas. E i lariani hanno appunto deciso di trattenere il giovane argentino. Quanto al Real Madrid, alla fine i Blancos non hanno esercitato la clausola di riacquisto per questa estate, lasciando Nico a Como almeno fino al 2026. Si vedrà dunque tra un anno…

Nico Paz ha commentato le voci di mercato che lo hanno coinvolto lasciando intendere che, magari, un pensierino sull’Inter, ce lo aveva fatto anche lui… “Ci sono cose che non dipendono da me“, ha dichiarato. “Ora sono felice al Como, voglio segnare, fare assist e migliorare rispetto allo scorso anno”. Quindi ormai il treno è passato. E l’Inter è fuori dalla corsa per Nico Paz.

Il Como vuole prendersi Nico Paz a titolo definitivo

Lo stesso Real Madrid, che non lo ha riscattato dopo il colpo Mastantuono, ha capito che il Como è una società che può permettersi di tener testa a qualunque referente. Per ora Paz è a Como ufficialmente in prestito, ma i lariani potrebbero anche decidere di prenderlo a titolo definitivo. I soldi per il colpaccio, ce li hanno.

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa in cui è emersa chiaramente l’ambizione del club lombardo. Innanzitutto, il presidente ha confermato di aver già speso oltre 100 milioni sul mercato, ma di essere convinto di aver fatto un investimento che sarà ripagato nel futuro. Ha rilanciato l’idea di una curva gratuita per i cittadini di Como entro tre anni e ha dichiarato che il vero brand del club è il Lago di Como: la squadra oggi è anche un’attrazione turistica.

E poi Suwarso ha confermato che i colloqui con il Real Madrid per Nico Paz sono stati positivi, ma che servirà tempo per definire il futuro del giocatore. “Stiamo facendo colloqui per tenerlo. Gli incontri avuti fin qui sono stati positivi, ci vorrà tempo”, ecco le sue precise parole.

Così Suwarso gela l’Inter

Suwarso non ha rivelato una cifra precisa rispetto alla proposta mossa o da muovere ai Blancos, ma ha comunque confermato la propria linea. Ovvero che il club lariano sta cercando di acquistare il giovane talento e che il Real non sembra opporsi per partito preso a questa possibilità.

Sappiamo che Real detiene una clausola di recompra, il cui valore non è stato ufficialmente divulgato, ma orientativamente dovrebbe essere intorno ai 20 milioni di euro. Il valore di Paz è oggi sui 25-30 milioni. Ed è questa la cifra che potrebbe spendere subito il Como per prendersi il ventenne nato in Spagna da genitori argentini.

Suwarso ha ammesso i tentativi falliti per Theo Hernandez e Malick Thiaw, poi ha citato il Napoli, l’Atalanta e il Bologna come esempi di club da seguire per costruire un progetto sostenibile e redditizio. Il Como punta in alto. E già quest’anno la squadra allenata da Fabregas è chiamata a competere per un posto in Europa.