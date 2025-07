Kolo Muani all’Inter: lo scambio che mette ko Milan e Juve

A gennaio molti tifosi nerazzurri avevano invidiato il colpo della Juve in attacco: con lui in rosa, l’Inter avrebbe potuto vincere

Randal Kolo Muani ha giocato in prestito alla Juventus nella seconda metà della stagione 2024-25. L’avvio in maglia bianconera è stato fortissimo. Ma, in generale, il ventiseienne francese ha lasciato un segno importante. 8 goal in Serie A, in 16 presenze totali. Già al debutto, due giorni dopo essere arrivato da Parigi, aveva segnato la rete del momentaneo vantaggio contro il Napoli. Pochi giorni dopo firmò una doppietta contro l’Empoli.

Nella partita seguente, firmò altri due goal, stavolta contro il Como. 5 goal nelle prime 3 partite in Serie A... E non stupisce che, senza neanche impegnarsi più di tanto, abbia scalzato Vlahovic nelle gerarchie offensive della Juve. Anche contro l’Inter fece una grande partita, ubriacando la difesa, in occasione dell’1-0 dei bianconeri, segnato da Francisco Conceicao ma propiziato in tutto e per tutto dal francese.

Con la sua rapidità e la sua tecnica, Mauni non è stato devastante e super costante, ma ha comunque fatto la differenza. Di certo, ha fatto molto meglio di Taremi, Arnautovic e Correa messi insieme. Ecco perché tanti tifosi nerazzurri avevano sperato che l’Inter potesse investire qualche milione per portarlo a Milano a gennaio scorso…

Sappiamo che la Juventus sta cercando di riportarlo a Torino dopo il prestito oneroso della scorsa stagione. L’accordo con il PSG è complicato. I francesi chiedono infatti 40 milioni di euro per la cessione definitiva. Mentre i bianconeri vorrebbero muoversi con un prestito con diritto od obbligo di riscatto, partendo da un trasferimento temporaneo oneroso da circa 10 milioni di euro.

Kolo Muani proposto a Milan e Inter

I fatti dicono che la Juve non riesce ad accordarsi con PSG. E che i francesi hanno già iniziato il giro delle sette chiese per trovare un’altra sistemazione all’attaccante. In Inghilterra credono che possa farsi avanti il Manchester United. Ma dalla Francia, invece, sospettano che i Red Devils puntino ad altri profili… Da qui le voci su un possibile scambio col Milan, con il deludente ma ancora promettente Gimenez… Ma gli intermediari in orbita PSG potrebbero offrirlo anche all’Inter in cambio di Thuram.

Secondo diverse fonti di mercato, il club parigino starebbe valutando seriamente l’ingresso in squadra di una nuova punta. E a Enrique piacciono gli attaccanti versatili. Ecco perché Marcus Thuram resta sempre in lista. Tikus non chiuderebbe a una cessione. Pur non avendo mai chiesto di andare via dall’Inter, potrebbe essere interessato a una sfida in Ligue 1 e soprattutto alla possibilità di essere premiato da un ingaggio da top-player.

Dall’altra parte c’è Kolo Muani, che avrà capito di avere molte più chance di brillare in Serie A che non a Parigi, dove l’allenatore non lo considera. Di base però l’Inter valuta Thuram sopra i 75 milioni di euro e non sembra interessata a delle contropartite. Il PSG, invece, potrebbe provare a proporre Muani più una ventina di milioni… Una prospettiva che incontrerebbe una chiusura totale da parte del club nerazzurro.

Il problema del rinnovo con adeguamento

All’Inter non piace nemmeno l’idea di dover pagare un attaccante sulla carta meno forte di Thuram 5 milioni netti a stagione (9 milioni lordi). Anche con Thuram, al momento, c’è un problema relativo all’ingaggio. L’attuale contratto di Tikus è in scadenza nel 2028, ma la volontà dell’entourage del giocatore sarebbe quella di ottenere subito un rinnovo di almeno un anno con adeguamento di ingaggio.

Il figlio d’arte prende 6 milioni a stagione più bonus legati ai goal. Ma i suoi procuratori (dove figura anche papà Lilian) credono che il ragazzo se ne meriti almeno uno in più. La richiesta di base è anche più alta: si parla di 8 milioni a stagione. Una somma che per Oaktree è inammissibile. Ma il francese si aspettad di essere pagato più di Barella e Calhanoglu, che prendono 6,5 milioni a stagione.

Anche per la questione del rinnovo quest’estate si è parlato spesso di cessione. Thuram potrebbe finire nel mirino di varie squadre di Premier. I Red Devils, per esempio, stanno valutando Benjamin Sesko, che è anche l’obiettivo principale del Newcastle in caso di cessione di Isak. E una delle due, trovandosi a bocca asciutta, potrebbe bussare alle porte dell’Inter.