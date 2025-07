Mendes richiama per Joao Felix, risposta immediata dell’Inter: “Accordo a un passo”

L’ex attaccante portoghese riproposto ai nerazzurri dopo la triste parentesi al Milan, arriva la svolta sul suo futuro

A margine della stagione conclusa con zero titoli in bacheca, l’Inter ha compreso l’importanza di rinnovare anche il reparto offensivo.

Troppo vincolato, quest’ultimo, alle prestazioni dei suoi unici attaccanti che hanno contribuito in modo efficace al raggiungimento dei tanti successi sotto la guida Inzaghi. Ovvero, Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Fatta piazza pulita di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, nell’attesa di conoscere il destino del flop stagionale Mehdi Taremi, la dirigenza nerazzurra ha fatto il possibile per regalare a Cristian Chivu una punta di sostanza del calibro di Ange-Yoan Bonny affinché funga da supporto alternativo al connazionale ex Borussia Monchengladbach.

Blindato poi Francesco Pio Esposito con merito, per via delle ottime impressioni lasciate nel corso della breve parentesi vissuta dall’Inter al Mondiale per Club negli USA, tutte le attenzioni sono ricadute su un obiettivo di mercato dal sapore di novità.

Un fantasista, nonché seconda punta esplosiva, che possa finalmente donare un pizzico di inventiva e imprevedibilità in più in fase di costruzione della manovra.

Eppure il club di Viale della Liberazione non ha ricevuto occhiate d’interesse soltanto da Ademola Lookman dell’Atalanta, con il quale è tutt’ora in corso la trattativa per il suo trasferimento verso la sponda nerazzurra meneghina.

Joao Felix flirta con l’Inter, Ausilio chiude: “25 milioni dall’Al-Nassr”

Già mesi addietro, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avevano infatti ricevuto una comunicazione da parte dell’entourage di Joao Felix prima che questi finisse in prestito al Milan, restandone tutt’altro che intrigati.

Stando a quanto raccontato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’agente Jorge Mendes avrebbe ritentato l’approccio con l’Inter in questa sessione con l’obiettivo di mettere Joao Felix nelle condizioni di riscattare l’ennesima, complicata stagione della sua altalenante carriera.

Anche in questa circostanza, tuttavia, la risposta dell’Inter è stata negativa. Lookman resta la priorità assoluta e il portoghese non rientra fra le opzioni alternative contemplate.

Comprese le motivazioni nerazzurre, Jorge Mendes avrebbe comunque trovato una nuova sistemazione per il proprio assistito. Proprio nelle scorse ore è infatti sopraggiunta dal Portogallo la notizia dell’avvicinamento dell’Al-Nassr ad un accordo con il Chelsea per il cartellino del centravanti venticinquenne del Chelsea, all’incirca sui 25 milioni di euro.