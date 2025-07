DIRETTA Lookman day: rilancio Inter e Marotta vede Percassi in Lega

Il Presidente nerazzurro sta lavorando in prima persona per definire l’acquisto del nigeriano. Oggi potrebbe essere il giorno decisivo

Sono ore forse decisive per il passaggio all’Inter di Ademola Lookman. Il club nerazzurro è intenzionato a rilanciare, cioè ad alzare la prima offerta da 40 milioni respinta dall’Atalanta.

La nuova proposta potrebbe sforare anche i 45 milioni bonus inclusi.

Marotta si sta muovendo in prima persona per portare a termine l’acquisto del nigeriano, una richiesta esplicita di mister Chivu.

Oggi in Lega il Presidente interista vedrà, anzi rivedrà l’Ad orobico Luca Percassi: l’incontro potrebbe dare l’accelerata finale all’affare Lookman.

Lookman day: SEGUI la diretta di Interlive.it!

ORE 10.47 – Cinque minuti dopo Marotta è arrivato proprio Luca Percassi.

🎥 Pochi minuti dopo #Marotta c’è l’arrivo in Lega dell’Ad dell’ #Atalanta Luca #Percassi : sono ore decisive per il trasferimento di #Lookman all’ #Inter 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/WQDzegHrVR

ORE 10.42 – Marotta è arrivato in Lega Calcio: sorriso del presidente dell’Inter ai cronisi presenti che gli hanno chiesto se è ancora fiducioso per Lookman.

🎥 #Inter – L’arrivo del presidente #Marotta per il consiglio in Lega: accenna un sorriso alla domanda su #Lookman e poi saluta Nicola Ventola prima di salire in ascensore 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/xfOwmIt2QN

