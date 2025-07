Inter-Milan, nuovo derby di mercato in Serie A: ecco chi è in vantaggio

Possibile occasione di mercato per Inter e Milan. Il giocatore, in scadenza di contratto, può liberarsi a parametro zero

Sono ore di grande attesa per i tifosi dell’Inter. Il presidente Marotta si è esposto in conferenza stampa, spiegando come i prossimi 2-3 giorni saranno quelli decisivi nella trattativa per portare Ademola Lookman in nerazzurro.

E’ atteso un rilancio dell’Inter che proverà ad avvicinarsi ai 50 milioni richiesti dall’Atalanta. I nerazzurri arriveranno a 43-45 di parte fissa più bonus. Basteranno a convincere Percassi ? Lo sapremo prestissimo. Moratta è stato categorico. La trattativa si deve chiudere in ogni modo a breve. Se dovesse fallire su Lookman, l’Inter virerà su altri obiettivi per l’attacco.

A centrocampo, invece, potrebbe esserci un possibile nuovo arrivo dopo la cessione di Asllani. Come confermato a Piero Ausilio, l’albanese non rientra più nei piani dell’Inter. Una cessione, la sua, non facile in quanto Asllani starebbe rifiutando tutte le destinazioni proposte soprattutto all’estero. Il Betis Siviglia era arrivato a offrire 15 milioni di euro per il suo acquisto a titolo definitivo, proprio la cifra che chiedeva l’Inter ma la volontà del giocatore, evidentemente, è stata un’altra.

Inter-Milan, possibile Derby di mercato ? Il giocatore è in scadenza

Chi resterà certamente all’Inter è Davide Frattesi. I rumors sul possibile addio del centrocampista si sono spenti definitivamente con l’arrivo di Chivu in panchina. Voleva giocare di più, Frattesi, accostato alla Roma a gennaio. Una trattativa, in verità, mai decollata e nella quale è stato tirato in ballo anche Lorenzo Pellegrini come possibile contropartita.

Il capitano giallorosso, al momento ancora alle prese con il recupero dall’operazione al tendine del retto femorale, è in scadenza di contratto con la Roma nel 2026 e non ci sono segnali per un rinnovo. La trattativa è ferma e le possibilità che Pellegrini possa svincolarsi sono elevate. Inevitabilmente, un calciatore con le sue qualità non può non interessare i top club di Serie A. Ne sono convinti anche alcuni bookmaker che propongono quote sui propri palinsesti sia sulla mancata permanenza di Pellegrini alla Roma quanto sulla sua futura destinazione.

Come riporta Agipro, l’addio di Pellegrini alla Roma è offerto a 4 da Goldbet e a 5 da Snai. C’è il Milan in vantaggio come possibile nuova squadra del capitano romanista. L’approdo in rossonero è quotato a 6.50, leggermente meno di un un trasferimento all’Inter giocabile a 7. Coinvolto anche il Napoli con quota a 7.50 mentre più staccata è la Juve a 10. Pellegrini, comunque, non dovrebbe lasciare la Roma in estate. Senza rinnovo, probabile una cessione già a gennaio.