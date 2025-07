Inter, colpo rinviato a gennaio: l’infortunio cambia i piani

Non c’è solo Lookman tra gli obiettivi in attacco dell’Inter. La stampa inglese accredita i nerazzurri tra le pretendenti di un altro centravanti

Sono ora decisive nella trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. L’atteso rilancio dei nerazzurri c’è stato ma non è bastato a convincere la controparte, irremovibile nella richiesta di 50 milioni come parte fissa.

La trattativa è tutt’altro che conclusa. Già nelle prossime ore potrebbe esserci un altro contatto tra i club. Intanto, Lookman, dopo l’infortunio al polpaccio è pronto a rientrare in gruppo. Il nigeriano vuole fortemente l’Inter, ha già un accordo con i nerazzurri e non sembra disposto a prendere in considerazione offerte da altre squadre. Una situazione che ricorda molto la trattativa tra Jashari e il Milan. Tutto fatto tra i rossoneri e il giocatore ma Bruges, come l’Atalanta, non si smuove dalle sue pretese.

L’Inter, come confermato da Marotta, vuole chiudere la questione Lookman (in un modo o nell’altro) entro pochi giorni. Il presidente nerazzurro ha ribadito come ci siano già alternative per l’attacco. La principale è Nico Gonzalez per il quale la Juventus è disposta a valutare offerte. Un altro nome, intanto, è spuntato dall’Inghilterra.

Inter interessata a un attaccante che gioca in Premier League, l’infortunio complica tutto