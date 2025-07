L’Inter potrebbe avere un calciatore con le caratteristiche di Dumfries anche sulla fascia sinistra: affare da 10 milioni di euro

L’Inter tiene sempre d’occhio il calciomercato alla ricerca di giovani importanti che possano migliorare la squadra. I nerazzurri hanno dimostrato in questa sessione di voler investire su talenti che potrebbero creare un vero e proprio patrimonio e potenzialmente un tesoretto per il futuro.

In questo momento, la società si sente a posto per quanto riguarda gli esterni, visto che solo in questa sessione ha inserito in rosa due profili di grande prospettiva come Luis Henrique e Zalewski, che dovranno dimostrare di valere la sfida nerazzurra. In ogni caso, i vice campioni d’Europa dovranno farsi trovare pronti nel caso in cui ci siano nuove occasioni giovani.

In questo caso, Marotta e Ausilio potrebbero guardare in Germania per portare a Milano un altro grande talento, che finora ha avuto alti e bassi durante la sua carriera. Si tratta di un ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Borussia Dortmund, ma che poi la big tedesca ha scelto di vendere a titolo definitivo, puntando su altri profili. Ora l’Inter potrebbe approfittarne con una proposta importante.

L’Inter ha messo gli occhi su Rothe: un esterno tedesco per i nerazzurri

Uno dei profili sui taccuini della società è quello di Tom Rothe. Parliamo di un mancino molto alto, che supera i 190 centimetri d’altezza, ed è stato ceduto un anno fa a titolo definitivo all’Union Berlino con una valutazione sul calciomercato da 5 milioni di euro. Oggi quell’investimento è già raddoppiato, visto che il suo valore è salito a 10-12 milioni.

L’ultima stagione giocata in Bundesliga per lui è stata piuttosto positiva, dato che ha giocato come titolare sulla fascia sinistra, rubando l’occhio per la capacità di vincere duelli aerei. È bravo in copertura, dove è molto attento, lo è meno nella fase di proposizione. Per questo, inizialmente potrebbe avere caratteristiche alla Dumfries, soprattutto grazie alla sua fisicità.

L’Inter non ha in programma un’offerta per Rothe in questa sessione di calciomercato, ma è attratta dalla sua duttilità, visto che potrebbe giocare anche come braccetto di sinistra, difensore centrale e quindi da esterno. La pista è da tenere sott’occhio per il prossimo futuro, tenendo conto che qualcuno potrebbe lasciare il club in quella zona di campo, a partire da Palacios.