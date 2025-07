Lookman-Nico Gonzalez, i numeri a confronto: due dati impietosi

L’Inter stringe per il colpo in attacco: i numeri a confronto di Ademola Lookman e Nico Gonzalez, ci sono due dati impietosi

L’Inter sta cercando di stringere il cerchio e di arrivare il prima possibile a definire la trattativa Ademola Lookman con l’Atalanta. Ieri i nerazzurri hanno presentato un’offerta ufficiale da 42 milioni più 3 di bonus, sperando che possa essere la cifra giusta per mettere d’accordo tutte le parti in causa.

Le parole di Luca Percassi hanno stabilito come ci sia una piccola apertura al trasferimento, ma l’accordo per la cifra finale non è ancora arrivato. Intanto, gli agenti del calciatore – che ha rifiutato il rinnovo di contratto – continuano a spingere per arrivare alla definizione dell’affare. La pressione è sempre più alta per essere liberato, una volontà che c’è da tempo.

Lookman ha sposato in toto il progetto dell’Inter, ha l’accordo con il club meneghino e non ha intenzione di indietreggiare rispetto a questa posizione, forte anche della promessa incassata dal suo attuale club di essere liberato. Nonostante ciò, la trattativa resta ancora in bilico e quindi l’Inter valuta delle alternative, a oggi ancora parecchio lontane dall’essere degli obiettivi.

Da Lookman a Nico Gonzalez: la differenza nei numeri

Basta guardare i numeri dell’ultimo campionato di Serie A per rendersi conto della differenza che oggi passa da Lookman a Nico Gonzalez. Il nigeriano ha realizzato 15 gol e 5 assist contro 3 gol e 2 assist. Mentre l’attaccante dell’Atalanta è andato in over performance, cioè ha capitalizzato al meglio le possibili chance a disposizione, l’argentino è andato in under perfomance.

Già qui la differenza è evidente, ma sono due i dati più netti, in base alle esigenze dell’Inter. Infatti, le grandi occasioni create sono 12 per Lookman, solo 2 per il trequartista della Juventus, i dribbling a partita sono il doppio (1.2 contro 0.6). L’unico dato in cui Nico regge davvero il passo sono i recuperi palla in cui supera il nigeriano dello 0.5.

Insomma, i tifosi possono stare tranquilli: nelle idee dell’Inter, è chiaro che la preferenza sia tutta verso Lookman, ma bisogna ancora attendere i prossimi passi ufficiali e la risposta definitiva dell’Atalanta. Poi si valuterà anche tutto il resto ed eventualmente l’alternativa migliore.