Rescissione e firma con l’Inter: il colpo pazzesco che ha in mente Marotta

Il presidente nerazzurro è considerato il re degli svincolati. Con Ausilio sta lavorando ad un nuovo affare per rinforzare la rosa di Chivu

A maggio del 2024 l’Inter è entrata in una nuova era. C’è stato infatti il passaggio della società dalla famiglia Zhang al fondo americano Oaktree.

Un avvicendamento che avrà i suoi frutti soprattutto in questa stagione, visto che la scorsa il mercato era già stato impostato con gli arrivi a costo zero di Zielinski e Taremi. Non cambiano i dirigenti nerazzurri, con Beppe Marotta anzi promosso a presidente, ma è cambiata la filosofia.

Se prima con Inzaghi in panchina si puntava molto su calciatori già affermati, a prescindere dalla carta di identità, per costruire un instant team in grado di vincere subito, adesso si cerca un’altra via per il successo.

A Chivu si vuole affidare una rosa competitiva ma giovane, in grado di lottare tanto in Italia per lo scudetto, quanto in campo internazionale in Champions League. A tal fine sono già stati presi Sucic, Luis Henrique e Bonny, ed è stato riportato alla base Pio Esposito.

Questo segnerà la fine dei colpi a costo zero di Marotta, considerato il re degli svincolati? Non necessariamente. Qualora si dovessero presentare opportunità in sede di calciomercato, il fondo

Oaktree sarebbe disposto a valutarle, purché non si tratti di giocatori ultra trentenni. In tale ottica, insieme al direttore sportivo Ausilio, si sta monitorando con attenzione la situazione in casa Barcellona.

Calciomercato Inter, occasione Christensen: può svincolarsi dal Barcellona

Il club blaugrana è alle prese con i paletti finanziari imposti dalla Liga che non gli permettono di tesserare nuovi calciatori se non a fronte di nuove partenze.

Tra i calciatori sacrificabili, come riporta la stampa catalana, c’è anche Andreas Christensen, 29enne difensore centrale danese. Il Barça lo ha aggregato alla squadra che è volata in tournée in estremo oriente e Flick gli ha fatto giocare il secondo tempo della sfida ai giapponesi del Vissel Kobe.

I prossimi impegni vedranno il Barcellona sfidare il Seoul e il Daegu, prima di tornare in Spagna il 5 agosto. La speranza è che per quella data si sia trovato un acquirente per Christensen.

Dopo Ferragosto, se il danese sarà ancora un giocatore blaugrana, non si esclude nemmeno la possibilità di rescindere il suo contratto. Non c’è il rischio minusvalenza, essendo arrivato nel 2022 da svincolato dal Chelsea. L’Inter monitora la situazione, specie in caso di cessione di Pavard: i due sono coetanei e hanno un ingaggio simile.