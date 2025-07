Calciomercato, il vero Piano B di Marotta: una presenza con l’Inter 5 anni fa

L’Inter potrebbe riprendere un ex calciatore nerazzurro. Un ritorno importante anche per le liste Uefa

Sono ore di attesa, snervanti. L’apertura di Percassi all’addio di Ademola Lookman all’Atalanta ha alimentato ulteriormente le speranze dei tifosi nerazzurri che fremono alla sola idea di vedere l’attaccante nigeriano all’Inter.

L’ultimo rilancio di Marotta non è stato ancora sufficiente ma cresce l’ottimismo. Lookman vuole lasciare l’Atalanta e ha, da tempo, un accordo contrattuale con l’Inter. Basta soddisfare le richieste del club bergamasco (che non si opporrà a un’altra cessione eccellente dopo quelle di Retegui e Ruggeri) per chiudere un acquisto che può ridare un grandissimo entusiasmo a una tifoseria con il morale ancora a terra dopo l’epilogo della passata stagione.

La trattativa per Lookman ha oscurato, di fatto, le altre situazioni aperte sul mercato dell’Inter, su tutte quella del difensore Giovanni Leoni. I contatti con il Parma sono in stallo. Trenta i milioni richiesti dai Ducali, irremovibili nella loro valutazione del difensore che continua a interessare anche al Milan, bloccato su questo fronte senza una concomitante cessione nel reparto arretrato.

Ecco il piano B di Marotta per la difesa: possibile ritorno all’Inter

A differenza dei rossoneri, l’Inter acquisterà un altro difensore centrale a prescindere dalle cessioni. Le difficoltà per Leoni potrebbero costringere Marotta a virare su altri obiettivi. Non è da escludere che tra questi possa esserci anche Lorenzo Pirola. Classe 2002, il difensore è cresciuto nelle giovanili nerazzurre. E’ stato Antonio Conte a farlo esordire in prima squadra con una presenza nel 2020 contro la SPAL.

Passato al Monza in prestito e poi a titolo definitivo, Pirola si è trasferito poi alla Salernitana dove è rimasto fino al 2024. Dopo la retrocessione dei campani, il passaggio all’Olympiakos avvenuto la scorsa estate. Con il club greco, Pirola ha totalizzato 28 presenze totali vincendo campionato e coppa nazionale. Olympiakos che lo ha fatto esordire anche in una competizione europea (l’Europa League).

Capitano dell’Under 21, l’eventuale ritorno di Pirola in nerazzurro potrebbe essere collegato a un affare concomitante tra i due club ovvero il trasferimento di Tomas Palacios all’Olympiakos. Il centrale argentino, rientrato dall’infruttuoso prestito al Monza, è destinato a lasciare l’Inter con i nerazzurri che aprono anche a un addio definitivo a 5-6 milioni. Il possibile ritorno di Pirola permetterebbe all’Inter oltreché di potenziare la difesa con un rinforzo di buon livello anche di iscrivere un giocatore in più nella lista Uefa. Per coloro che sono cresciuti nei settori giovanili dei club di appartenenza, infatti, non ci sono limiti di inserimento.