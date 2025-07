Crack economico, soldi all’Inter entro oggi: si andrà in tribunale

La pessima situazione finanziaria in cui versa il club incide anche sull’iscrizione dei nuovi acquisti. Ecco cosa cambia per Marotta

Il calciomercato dell’Inter sta entrando nel vivo dopo i primi colpi di contorno per puntellare la panchina. Già prima dell’inizio del Mondiale per Club, Marotta e Ausilio avevano chiuso i colpi Sucic e Luis Henrique da mettere a disposizione di Chivu per la rassegnare iridata negli Stati Uniti. Poi è stato preso anche Bonny dal Parma. Ora gli sforzi dei nerazzurri sono concentrati soprattutto sulla trattativa per Ademola Lookman.

Il fondo Oaktree ha dato il benestare ad un extra budget per convincere l’Atalanta a cedere il centravanti nigeriano. Poi si cercherà un rinforzo anche per il reparto arretrato. Ma prima bisognerà cedere qualcuno, sia per sfoltire la rosa che per fare cassa.

A tal proposito, un tesoretto potrebbe arrivare anche da calciatori che non sono più di proprietà dell’Inter. Ci riferiamo a coloro i quali sono stati venduti mantenendo una percentuale sulla futura rivendita.

Calciomercato Inter, 4 milioni per Agoume dal Siviglia

È il caso, ad esempio, di Lucien Agoume. Il giovane centrocampista sbarcato ad Appiano Gentile quando non era ancora maggiorenne, si è messo in mostra dapprima con la Primavera dell’Inter con cui ha vinto uno scudetto.

Ma in prima squadra non ha mai trovato spazio, collezionando appena 69 minuti in maglia nerazzurra suddivisi in quattro presenze tra il 2019 e il 2023. Quindi è iniziata la girandola dei prestiti: Spezia, Brest, Troyes e poi Siviglia.

In Andalusia è sbarcato nel gennaio 2024 in prestito con diritto di riscatto, ma un infortunio gli ha impedito di imporsi subito. La scorsa estate si è trasferito a titolo definitivo al Siviglia per 4 milioni di euro, con l’Inter che si è tenuta il 50% sulla futura rivendita.

Dopo una buona stagione, ora il suo valore è salito molto e potrebbe portare tanti soldi nelle casse nerazzurre. Ma i biancorossi ieri sera tardi hanno comunicato in via ufficiale che pagheranno altri 4 milioni per abbassare la percentuale spettante ai meneghini dal 50% al 10%.

“Il club di Siviglia, che la scorsa stagione deteneva il 50% dei diritti del giocatore in comproprietà con l’Inter, ha acquistato un ulteriore 40% dal club milanese, raggiungendo il 90% e lasciando solo il 10% all’Inter – recita il comunicato ufficiale – Il giocatore, nato a Yaoundé e nazionale francese Under 21, ha firmato con il club di Siviglia fino al 2028 nell’estate del 2024, dopo aver giocato per la squadra in prestito nella seconda metà della stagione 2023/24″.

Nelle ore antecedenti alla nota degli andalusi, il sito spagnolo ‘El Gol Digital’ sosteneva che il Siviglia, alle prese con una grave crisi economica, non avrebbe potuto sborsare un euro senza prima delle cessioni.

Il sito faceva riferimento ai contratti dei nuovi acquisti non ancora depositati in attesa del via libera della Liga. Non solo: l’ex allenatore Pimienta non ha ancora ricevuto i 2 milioni di euro che gli spettavano dopo l’esonero e potrebbe portare il club andaluso in tribunale.