Il calendario delle amichevoli estive dell’Inter: orari e dove vederle in tv

Il club ha già organizzato tutti gli scontri amichevoli per la preparazione alla prossima stagione: i match saranno visibili anche in televisione

Ecco qui il calendario completo delle amichevoli estive dell’Inter in programma ad agosto. Ci sarà molto da testare, sia per la presenza della guida di Cristian Chivu, che ha preso il posto di Simone Inzaghi, sia per l’arrivo di nuovi giocatori. Sucic, Luis Henrique, Bonny, Pio Esposito… Il debutto ufficiale in Serie A della nuova Inter è previsto per il 25 agosto. Si giocherà contro il Torino, al Meazza.

Prima di allora l’Inter giocherà quattro gare amichevoli. La prima, quella fissata il 3 agosto di mattina (verso le 10:30), non sarà aperta al pubblico, ma sarà trasmessa su DAZN. Si tratta di un test contro la U23 nerazzurra. Seguiranno poi le tre amichevoli “ufficiali”. Secondo molti tifosi tre test sono forse pochi per rodare squadra e mister…

Il giorno venerdì 8 agosto c’è in programma il primo scontro più serio. Si tratta di Monaco-Inter, che si giocherà alle ore 20. Si giocherà a Montecarlo, allo Stade Louis-II. E la gara sarà trasmessa, non in diretta, sul Nove (andrà in onda in leggera differita, a partire dalle 21:30) o in diretta su DAZN.

Tutte le amichevoli dell’Inter: U23, Monaco, Monza e Olympiakos

Il 12 agosto c’è Monza-Inter, in Brianza. L’Inter giocherà con il club retrocesso allenato da Alessandro Nesta alle ore 21:00. La gara sarà visibile su OneFootball, in chiaro su SportItalia. Poi c’è la gara interna contro i greci dell’Olympiakos, allenati da José Luis Mendilibar. La sfida si svolgerà il 16 agosto, alle 20:30, allo stadio San Nicola di Bari. E sarà trasmessa sul Nove, stavolta in diretta.

Tre delle quattro amichevoli estive dell’Inter saranno quindi trasmesse in diretta su DAZN. E ciò permetterà ai tifosi abbonati al servizio di streaming di partecipare come pubblico alle importanti tappe del percorso di avvicinamento della squadra di Chivu ai primi impegni della nuova stagione. La sfida contro l’Inter U23 guidata da Stefano Vecchi si disputerà al centro sportivo di Appiano Gentile, e sarà in diretta su DAZN, poi sarà anche trasmesso in differita su Inter TV verso le 21.

Venerdì 8 agosto, alle 20:00, l’Inter di Chivu se la vedrà in trasferta contro il Monaco di Philippe Clement. Un match trasmesso live su DAZN e poi in differita su Inter TV alle 24:00, circa. Per la gara contro il Monza, la novità è data dal fatto che potrà essere vista sui canali di SportItalia .Infine, sabato 16 agosto alle 20:30, al San Nicola di Bari si giocherà Inter-Olympiakos. Un altro match trasmesso in diretta su DAZN e sul Nove poi in differita su Inter TV a partire dalle 24:00.

Niente tornei e niente big

Chivu ha scelto di partire con un test interno (contro l’Inter U23), di evitare sfide contro squadre di A, passando direttamente a un avversario europeo di discreta qualità come il Monaco e poi un avversario più modesto come l’Olympiakos. Non sono previsti dunque test contro le big europee. E chissà se è un bene aver evitato una sfida contro una squadra di prima fascia, come era stato la scorsa stagione contro il PSG… Una partita che avrebbe evocato i ritmi e l’intensità della Champions.

In generale, il numero di test è limitato rispetto ad altri top club. C’entra il fatto che l’Inter venga dal Mondiale per Club e da un ritiro cominciato solo da pochi giorni. Dal punto di vista dello spettacolo, anche quest’anno l’Inter ha deciso di evitare la partecipazione a dei trofei estivi, come l’International Champions Cup. Forse per evitare troppa pressione a un gruppo fresco da una grande delusione.

Chivu vuol partire piano. Preferisce lavorare in ritiro, evitando le sfide inutili e poco conservative. La squadra, escluso Frattesi, è già al completo. Anche Calhanoglu e Pavard sono pienamente recuperati e giocano con il gruppo. Zielinski sta per tornare a pieno regime.