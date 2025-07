Il nuovo attaccante dell’Inter è arrivato in sede: somiglia a Lookman

L’Inter ha chiuso l’operazione per il nuovo attaccante: somiglia a Lookman ed è già arrivato in sede per la firma del contratto

Il calciomercato dell’Inter, in queste ore, ruota attorno al nome di Ademola Lookman. Sono ore decisive per concludere l’affare con l’Atalanta, anche se non è ancora arrivato il via libera da parte del club bergamasco e la sensazione è che possa farlo per altri 2-3 milioni.

Entro sabato probabilmente si avrà una risposta in un senso o nell’altro, ma nel frattempo l’Inter pensa a rinforzarsi, soprattutto per quanto riguarda l’Under 23. Il nuovo progetto iniziato ufficialmente sarà un serbatoio molto importante per formare i calciatori anche per la prima squadra e diversi acquisti sono in ballo o sono già arrivati.

L’ultimo della lista sarà monitorato con grande attenzione anche da Cristian Chivu e ha caratteristiche fisiche e tecniche simili a quelle di Ademola Lookman.

L’Inter ha chiuso il colpo Agbonifo: in sede per la firma

Richi Agbonifo è arrivato pochi minuti fa in sede all’Inter per la firma con il club nerazzurro. L’esterno classe 2006 è arrivato a titolo definitivo dal Verona per un milione di euro e sarà a disposizione di Vecchi per l’Under 23.

Si tratta di un esterno che può giocare anche come seconda punta, abile nel dribbling e con un gran fiuto per il gol, entrato nella formazione dell’anno nell’ultimo campionato Primavera, grazie alle prestazioni con il Verona.

✍🏻 #Inter – Nuovo colpo per l’Under 23: Richi #Agbonifo in sede per la firma con il club nerazzurro. L’esterno classe 2006 arriva a titolo definitivo dal Verona 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/2DpziiGl4U — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 31, 2025

Non a caso ha realizzato 13 gol e 11 assist, rivelandosi uno dei migliori per la sua categoria. Ha firmato ed è un rinforzo davvero importante che potrebbe rivelarsi utile anche per la prima squadra. In attesa di Lookman, che ora rappresenta un capriccio e soprattutto un’esigenza per un popolo intero.