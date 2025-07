L’Inter ha messo gli occhi sull’erede di Gianluigi Donnarumma: nuovo retroscena per la porta, le ultime

Il calcio è dei giovani e tanti club stanno cercando di selezionare e portare a casa interpreti che potrebbero rappresentare il futuro. Di solito, non è un discorso che vale per i portieri. Spesso si preferiscono estremi difensori nel pieno della carriera o esperti, che rappresentano una certezza per tutto il pacchetto arretrato.

Certo, ci sono delle eccezioni e tra queste rientra anche Gianluigi Donnarumma. L’ex Milan aveva esordito da giovanissimo tra i pali dei rossoneri e oggi è uno dei più forti d’Europa, avendo già alle spalle la vittoria degli Europei, diversi titoli nazionali e la Champions League con il Psg, proprio ai danni dell’Inter.

Nel prossimo futuro, però, il titolare della Nazionale italiana potrebbe cambiare maglia. Non c’è ancora l’accordo per il rinnovo di contratto con il Psg, con i club della Premier League che spingono per strapparlo ai campioni d’Europa. In lizza c’è anche l’Inter, ma l’affare resta molto difficile, per via delle altissime richieste di ingaggio del gigante tra i pali.

Occhio, nel frattempo, a un grande talento che ha un futuro magnifico davanti e che potrebbe rappresentare l’erede del numero uno. Ha già siglato un record storico.

L’Inter non molla Nunziante: dall’Udinese a una big

Alessandro Nunziante è nato a Foggia nel marzo 2007 e ha dedicato una vita al calcio, ottenendo già grandi soddisfazioni. Il Benevento in Serie C ha deciso di puntare su diversi ragazzi del suo settore giovanile e ha dato grande spazio al portierone da 195 centimetri d’altezza. A 17 anni è diventato il più giovane portiere a essere schierato titolare in Serie C.

Da allora, hanno iniziato a seguirlo tutte le big, comprese Inter, Juventus e Roma, ma non se n’è fatto nulla. Nunziante ora ha 18 anni e si è trasferito all’Udinese per 1,5 milioni con una percentuale per la futura rivendita in favore del Benevento. Deve ancora maturare del tutto, ma potrebbe avere ben presto l’occasione di esordire da titolare anche in Serie A.

L’Inter non lo molla, ben consapevole che la scuola italiana è in grado di sfornare i migliori portieri al mondo e Nunziante è tra questi. La sua valutazione aumenterà sicuramente, ma se dovesse fare bene a Udine, non è escluso un nuovo assalto dei nerazzurri. Ora, però, è tempo di dimostrare.