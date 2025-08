Inzaghi e la bugia di Marotta: “Ma di cosa sta parlando? Non si può sentire”

Nuova polemica dopo la conferenza stampa di presentazione di mister Chivu per le parole del presidente nerazzurro

L’Inter ha voltato pagina. Non è stato facile dopo una stagione in cui si è stati in corsa su tutti i fronti fino alla fine senza portare a casa un trofeo.

Dopo un quadriennio con Simone Inzaghi alla guida tecnica, il primo passo è stato quello di affidare la panchina a Cristian Chivu. Il tecnico rumeno, dopo aver fatto il suo esordio negli Stati Uniti nel Mondiale per Club, è stato presentato ufficialmente lunedì scorso.

In conferenza stampa, al suo fianco, c’era anche il presidente Beppe Marotta, il quale ha preso la parola prima delle consuete domande di calciomercato dei giornalisti.

A far discutere sono state le sue dichiarazioni sul fatto che Chivu non sia stata una seconda scelta, bensì il profilo perfetto per l’Inter anche in base al nuovo modello di società che ha in mente Oaktree. “Il fatto di aver sondato anche altri allenatori non sminuisce il valore di Cristian: conosce bene l’ambienta, la società e i calciatori, questi sono tutti vantaggi“.

Inter, Visnadi smentisce Marotta: “Chivu quarta scelta e se fallisce…”

Parole non digerite affatto da Gianni Visnadi, il quale ha voluto precisare: “Non è vero che Chivu era la prima scelta. Ma di cosa sta parlando? C’erano prima Fabregas, Vieira e soprattutto Inzaghi. L’Inter voleva andare avanti con Inzaghi, ma lui se ne è voluto andare.

La seconda scelta era Fabregas e la terza Vieira. Chivu magari è il miglior allenatore del mondo e vincerà tutto quello che Inzaghi e chi è venuto prima di lui non è riuscito a vincere, però non è vero che è una prima scelta: è quello che gli è rimasto…“.

“Poi fa benissimo a difenderlo e questo è il miglior ombrello per Chivu: la protezione della società. Il management tecnico, ossia i dirigenti italiani sanno che se Chivu fallisce, a fallire sarebbe chi lo ha scelto e lo ha promosso. Ed è anche giusto che si stiano facendo sforzi economici sul mercato che nelle scorse stagioni non sono stati fatti” prosegue il noto giornalista ai microfoni di ‘Radio Sportiva’.

“A gennaio l’Inter non ha preso un attaccante e un esterno che poteva prendere con pochi sforzi e probabilmente gli avrebbe permesso di vincere il campionato. Oaktree sta facendo degli sforzi inusuali per un club gestito da un fondo. Pensiamo a quello che fa il Milan… Vediamo come si concluderà il mercato dell’Inter a fine estate, ma Chivu prima scelta non si può sentire” conclude Visnadi.