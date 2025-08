Altri due italiani all’Inter: “La miglior alternativa a Lookman e il sostituto di Asllani”

Beppe Marotta è sempre attento al mercato degli Azzurri. Nome nuovo per il centrocampo di Chivu: concorrenza della Juve e non solo

Lookman, sempre Lookman, fortissimamente Lookman. Parafrasando Vittorio Alfieri, il mercato dell’Inter in questa sessione estiva ruota quasi esclusivamente intorno al centravanti nigeriano.

Beppe Marotta ha presentato un’offerta ufficiale all’Atalanta da 42 milioni di euro più 3 di bonus e attende una risposta da Percassi. L’impressione è che le parti si siano avvicinate, perché c’è la volontà da parte di tutti di chiudere l’affare.

Almeno fino a lunedì in Viale della Liberazione non si vuole sentir parlare di piani B, che rispondano ai nomi di Nkunku, Nico Gonzalez o Openda. Ma di certo in casa nerazzurra non ci si vorrà far trovare impreparati se improvvisamente la trattativa dovesse saltare.

“È difficile trovare qualcuno come Lookman: sembra che abbia i leoni dietro che lo rincorrono – ha detto Michele Fratini in una intervista al canale Youtube di Calciomercato.it – Quando parte è impossibile da prendere, però c’è un giocatore che ci starebbe alla grandissima all’Inter“.

“Senza andare lontano, parlo di uno che può fare anche il trequartista perché punta e salta l’uomo… Un giocatore da prendere assolutamente è Federico Chiesa. Può giocare da attaccante esterno a destra e a sinistra nel tridente e addirittura ha imparato a fare il quinto con Allegri nel 3-5-2. Io prenderei Chiesa, che non scordiamoci è stato campione d’Europa con l’Italia nel 2021. Credo fortemente in lui”.

“Lo vuole anche il Milan e persino la Fiorentina che lo cedette per 60 milioni e potrebbe pagarlo una ventina al Liverpool. E poi c’è Gasperini che lo aspetta alla Roma, mentre Conte a Napoli è messo già bene in quel ruolo, specie se dovesse restare Raspadori che stanno valorizzando in questo precampionato. Anche Comolli lo stima moltissimo e lo riporterebbe alla Juve” spiega il noto talent scout toscano.

Calciomercato Inter, Mandragora post Asllani: “Ci sono pure Juve e Atalanta”

Se Lookman servirebbe a completare l’attacco di Chivu, l’Inter avrebbe poi bisogno anche di un rinforzo in difesa in caso di cessione di uno tra Bisseck e Pavard ed un altro a centrocampo – dopo Sucic – se riuscisse a piazzare sia Zielinski (difficile per età e ingaggio) che Asllani, il quale sta rifiutando offerte dall’estero perché vorrebbe restare in Serie A.

A tal proposito c’è la rivelazione dello stesso Michele Fratini, appena premiato come miglior talent scout internazionale: “La Juventus rivorrebbe Rolando Mandragora, centrocampista mancino della Fiorentina. Su di lui c’è anche l’Atalanta, ma attenzione perché lo vuole anche l’Inter: come sostituto di Asllani stanno pensando di prendere Mandragora per avere un riferimento importante a centrocampo”.