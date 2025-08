Lookman-Inter | Scelta confermata: comunicato UFFICIALE dell’Atalanta

La decisione del club orobico sull’attaccante nigeriano che spinge per trasferirsi alla corte di Chivu

Comunicato ufficiale dell’Atalanta su Ademola Lookman, la scelta di Chivu e dell’Inter per completare col botto il reparto avanzato e ridare entusiasmo alla piazza.

Era nell’aria ma adesso è ufficiale: il nigeriano non prenderà parte alla trasferta di Lipsia, dove domani ore 15 la squadra di Juric affronterà in amichevole i padroni di casa.

Il mercato non centra, Lookman non è ancora del tutto smaltito il lieve problema al polpaccio. Bonfanti, alle prese con una contusione al piede sinistro, Bakker e Kolasinac gli altri indisponibili per Lipsia.

L’Inter resta sempre in attesa della risposta, che per alcune fonti potrebbe arrivare in serata, alla proposta da 45 milioni di euro bonus inclusi, di cui 42 di parte fissa.