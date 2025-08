Non solo Lookman, Inter sul bomber del futuro: costa già 20 milioni

Mentre prosegue la trattativa per Lookman, un altro attaccante viene accostato all’Inter. La concorrenza è notevole

Sono ore di attesa in casa Inter. Un solo nome riecheggia nell’attualità nerazzurra, quello di Ademola Lookman.

Da quando, due settimane fa, è emersa la possibilità di acquistare l’attaccante nigeriano dell’Atalanta, tutto il resto è passato in secondo piano anche la preparazione della squadra che si sta allenando in vista dell’esordio stagionale in amichevole contro il Monaco. Una trattativa reale come poche, potremmo dire. Tutte le parti interessate, infatti, hanno confermato sia la possibilità che il giocatore possa lasciare l’Atalanta quanto la voglia dell’Inter di acquistarlo.

Atalanta che è orientata a rifiutare la prima offerta ufficiale dell’Inter che ha proposto 43 milioni di bonus per prendere Lookman che scalpita dalla voglia di indossare un’altra maglia nerazzurra. Ci sarà un nuovo rilancio ? Probabile. Al momento, il nigeriano è il piano A, B e C dell’Inter che valuterà altre alternative nell’immediato solo se la trattativa dovesse saltare del tutto.

C’è anche l’Inter sul giovane attaccante inseguito da mezza Premier

Lookman a parte, indiscrezioni di stampa dall’Inghilterra riferiscono di un’Inter interessata anche all’attaccante 19enne senegalese Idrissa Gueye. Con 5 gol e 1 assist in 20 partite stagionale, Gueye ha contribuito al ritorno in Ligue 1 del Metz. Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di molti top club.

Stando a quanto riportato dall’Equipe, Manchester United e Borussia Dortmund sono in continuo contatto con il suo entourage per valutare un trasferimento immediato. Dall’Inghilterra, invece, riferiscono che Liverpool, West Ham, Crystal Palace, Sunderland, Brighton e Southampton hanno chiesto informazioni sul giovane attaccante sul quale ci sarebbero anche Inter, Parma e Atalanta.

Idrissa Gueye sur le départ du FC Metz et courtisé par Manchester United et le Borussia Dortmund ! (@lequipe ) pic.twitter.com/3nvZ8jLtpF — 13football_com (@13footballC) July 22, 2025

Il Metz valuta Gueye 20 milioni, un prezzo elevato ma consono a un attaccante dalle grandi potenzialità che spicca per una struttura fisica notevole e la capacità di fare reparto da solo. Il giocatore sta svolgendo la preparazione pre campionato con il Metz, in Belgio, in attesa di notizie sul suo futuro. Non è esclusa una sua cessione immediata. L’Inter monitora la situazione. Indubbiamente però, anche senza Lookman e con Esposito e Bonny già a disposizione di Chivu, Gueye non è una priorità nel mercato nerazzurro in questo momento.