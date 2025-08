Seoul-Barcellona, Yamal e la nuova esultanza diventata virale: l’incubo Sommer è passato

Il 6 maggio scorso il portiere dell’Inter gli ha negato la gioia del gol e, soprattutto, la qualificazione alla finale di Champions League

È il miglior calciatore al mondo? Oggi probabilmente sì. Lamine Yamal, stella del super Barcellona di Flick e neo numero 10 della squadra blaugrana.

Un’eredità pesantissima quella di Leo Messi, ufficializzata insieme al rinnovo del contratto fino a giugno 2031. Nuovo stipendio con base fissa a 15 milioni, ma la cifra può salire e non di poco attraverso dei bonus: la clausola è stata fissata a 1 miliardo di euro.

Un fenomeno calcistico e mediatico come Yamal fa sempre parlare di sé. Vedi la bufera scoppiata in Spagna dopo aver ingaggiato persone affette da nanismo per la mega festa del diciottesimo anno di età. Nel bene, ovviamente, per quello che fa in campo.

Il classe 2007 spagnolo, ma di origini marocchine, sta dando spettacolo anche in Asia, dove Lewandowski e compagni sono in tour. Yamal è stato uno dei grandi protagonisti della schiacciante vittoria per 7-3 dell’amichevole contro i sud-coreani dell’Fc Seoul.

Yamal ha fatto doppietta, la prima da numero 10 del Barcellona. Dopo uno dei due gol ha esultato mimando il gesto della corona: come a dire, “Sono io il Re mondiale del calcio”. L’esultanza del fuoriclasse dei catalani somiglia molto a quella che più volte ha messo in mostra LeBron James, uno dei più forti cestisti della storia della NBA che spesso.

Yamal, Pallone d’Oro anche senza la Champions negatagli da Sommer

Uno dei sogni di Yamal non può che essere il Pallone d’Oro. È uno dei candidati più autorevoli alla vittoria di quello del 2025, anche se la mancata conquista della Champions potrebbe incidere in negativo.

Il favorito in assoluto, a proposito di Barcellona, è Ousmane Dembele autore di una stagione straordinaria e che la Champions l’ha vinta col PSG, che ha letteralmente disintegrato i nerazzurro con uno storico 5-0.

Purtroppo per Yamal il 6 maggio scorso, al ‘Meazza’, si è trovato di fronte un portiere pressoché insuperabile come Sommer. Almeno in tre-quattro occasioni lo svizzero ha negato la gioia del gol al prodigio di Esplugues de Llobregat.

Sommer foi para Yamal em 2025 o que Júlio César foi para Messi em 2010.pic.twitter.com/8E9X8Fysth — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) May 6, 2025

Leggendaria la parata all’incrocio al minuto 113. Sommer l’incubo di Yamal, un incubo che crediamo sia ormai passato, come lo fu Julio Cesar del suo predecessore Leo Messi nel 2010. Perché la storia, anche nel calcio, spesso si ripete.