Affare da 40 milioni col Manchester United: l’Inter deve dirgli addio

La Premier intralcia ancora i piani mercato del club nerazzurro: dovessero muoversi i Red Devils, non ci sarebbe battaglia

Attacco, difesa e centrocampo. L’Inter potrebbe aver bisogno di intervenire ancora in questi tre reparti. Davanti, l’obiettivo è ancora Lookman, con ragionamenti sempre aperti sulle varie possibili alternative di cui tanto si sta parlando in questi ultimi giorni.

In difesa, farebbe molto piacere poter aggiungere alla rosa un centrale giovane. Giovanni Leoni, che costa però troppo, e De Winter del Genoa: questi i due nomi su cui l’Inter potrebbe fare ancora un pensierino. E poi c’è la mediana. Con la cessione di Asllani e magari di Zielinski, Marotta e Ausilio potrebbero muoversi per accontentare Chivu, prendendo un centrocampista più fisico.

Anche in questo caso, il club referente potrebbe essere il Genoa, dato che il profilo perfetto per le idee tattiche del nuovo allenatore nerazzurro potrebbe essere Morten Frendrup. Il classe 2001 viene da una grande stagione, in cui si è distinto appunto come mediano muscolare e difensivo, bravo negli intercetti, nei tackle e nell’interpretazione tattica. Il costo dovrebbe essere sopra i 15 milioni…

L’unico reparto su cui non sembra ci sia urgenza di lavorare è quindi la parta. Un anno fa, l’Inter ha preso Pepo Martinez per assicurarsi un erede di Sommer. E già in questa stagione Chivu potrebbe dar maggiore spazio allo spagnolo per testarlo.

Lo United spende subito 40 milioni per soffiare il portiere all’Inter

In tutto questo, Marotta e Ausilio continuano a monitorare la situazione di Gigio Donnarumma. Il portiere della Nazionale, che non sembra vicino a un rinnovo con il PSG, potrebbe essere un nome da prendere a zero per il 2026. Ma l’affare è complicato.

L’idea è appunto quella di aspettare e provare a prendere l’ex Milan a parametro zero, come già fatto con altri big, quando scadrà il contratto di Yann Sommer. L’ostacolo è lo stipendio. Donnarumma prende circa 12 milioni lordi a Parigi. Un ingaggio fuori dai parametri nerazzurri. E poi ci si mette di traverso anche la Premier.

Come tutti sanno, il contratto di Donnarumma scadrà nel giugno 2026 e finora club e giocatore non sono riusciti ad accordarsi per un rinnovo. Luis Enrique, nonostante le ottime prestazioni del portiere italiano, non sembra preoccupato dall’idea di cambiare in porta.

Quindi, il PSG può permettersi di giocare al ribasso. Il club ha infatti proposto un nuovo rinnovo all’ex Milan, con stipendio lievemente ridotto e bonus legati a obiettivi. Ma l’arrivo imminente di Lucas Chevalier dal Lille per 40 milioni di euro è un segnale chiaro: Gigio non è più intoccabile a Parigi.

I francesi, pur essendo ricchi, vogliono evitare un nuovo caso Mbappé. Di conseguenza potrebbero puntare a monetizzare subito, piuttosto che perderlo a zero. Da qui le voci di un possibile dialogo con lo United.

Derby in Inghilterra per Donnarumma

Secondo la stampa britannica, lo United avrebbe già avviato contatti diretti con il PSG. I Red Devils hanno necessità di rinforzarsi in porta: tutti ormai pensano che sia arrivato il momento di sostituire l’ex nerazzurro André Onana, considerato un flop.

Per prendere Donnarumma, lo United potrebbe spendere circa 40 milioni euro. Ma c’è la possibilità che il City di Guardiola si intrometta. Anche il Chelsea, secondo alcuni giornalisti, potrebbe essere interessato.

Ma sembra che il PSG pensi soprattutto a un affare con lo United, avendo capito che Donnarumma potrebbe essere il profilo ideale per rilanciare il progetto tecnico di Amorim. Poi dipenderà anche dalla volontà di Gigio.

Ma siamo di fronte a una partita a scacchi. Con Donnarumma che gioca il ruolo di re, che non può muoversi liberamente. Il PSG ha già messo in campo il suo cavallo, Chevalier. Marotta aspetta il momento giusto per inserirsi e fare scacco matto. Ma lo United ha l’intenzione e la forza per chiudere subito la partita.