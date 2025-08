Inter, Greenwood al posto di Lookman: offerta pazzesca

Nerazzurri pronti al rilancio, ma se non arriva il nigeriano è assalto all’alternativa di ruolo: occhio all’ex wonderkid dello United

Ademola Lookman sta vivendo un’attesa struggente. E l’Inter non può che accodarsi alle percezioni del centravanti nigeriano, ormai in rottura con l’Atalanta ma dalla quale non riesce ancora a distaccarsi.

La Dea punta infatti a monetizzare al massimo la cessione del proprio tesserato senza far sconti a nessuno, tanto più ad una delle rivali più forti delle ultime stagioni in Serie A.

D’altro canto, però, la dirigenza nerazzurra è stanca di giocare al tiro alla fune. Meglio per tutti che venga fissato un prezzo definitivo, il prima possibile. Altrimenti il prossimo tentativo di rilancio che il duo Marotta-Ausilio sarebbe già in procinto di presentare potrebbe davvero esser l’ultimo.

Dai 45 milioni comprensivi di bonus si dovrebbe passare a qualche spicciolo in più, senza tuttavia andare ancora a toccare il tanto discusso muro da 50 milioni.

Nel caso in cui le parti non dovessero riuscire a raggiungere l’intesa neppure in questa occasione, per l’Inter si aprirebbero inevitabilmente strade alternative.

Salutato Lookman, fra i candidati principali a prendervi il posto c’è Cristopher Nkunku in uscita dal Chelsea. Il calciatore piace per caratteristiche ma non convincono le sue richieste economiche, vicine ai 7 milioni di euro stagionali, così come una rimarcata fragilità fisica.

Non passano inosservati anche quanti sono stati presentati al cospetto della dirigenza nelle ultime settimane: da Jadon Sancho a Nico Gonzalez, passando anche per un nome che fino a qualche anno fa era particolarmente caldo.

Idea Greenwood se sfuma Lookman, Inter non convinta

Si parla di Mason Greenwood, talento esploso nel Manchester United e poi finito nel dimenticatoio per uno scandalo extra-calcistico che lo coinvolse in prima persona.

Ripartito dall’Olympique Marsiglia, il calciatore non sembra comunque aver perso la propria indole sbarazzina. Qualcosa che in un ambiente maturo come quello dell’Inter potrebbe non far bene allo spogliatoio.

A raffreddare la pista proposta da ‘Il Corriere dello Sport’, oltretutto, c’è il dettaglio legato alla sua posizione in mezzo al campo. Greenwood predilige il gioco sulle fasce, piuttosto che quello per vie centrali oppure come rifinitore alle spalle delle prime punte. Non esattamente quanto sta cercando Cristian Chivu in questa fase pre-campionato.

Infine, lo stesso OM chiederebbe un bel tesoretto per la cessione del proprio calciatore. Non se ne vogliono privare tanto facilmente a meno di spese stratosferiche. Per certo esagerate per un’Inter ancora poco spendacciona.