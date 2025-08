DIRETTA Inter-Inter Under 23 2-1: Bonny per l’immediata rimonta, primo gol in nerazzurro

Il fischio d’inizio dell’amichevole tutta in famiglia ci sarà alle 10.30

Prima amichevole pre-season dell’Inter di Chivu. Al BPER Training Centre di Appiano Gentile i nerazzurri affronteranno per la prima volta nella storia la propria seconda squadra, vale a dire l’Under 23 di Stefano Vecchi che l’anno prossimo debutterà nel Girone A di Serie C.

Chivu schiera i suoi col 3-5-2: de Vrij guiderà la difesa con Darmian e Bastoni ai suoi lati: Dumfries e Carlos Augusto sulle corsie esterne; Sucic, Asllani e Mhitaryan in mezzo. Davanti Bonny e capitan Lautaro.

Stesso modulo per l’Under 23, che davanti schiererà la coppia formata da Mosconi e Spinaccè.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-INTER UNDER 23

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 14 Bonny, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 28 Pavard, 32 Dimarco, 42 Palacios, 59 Zalewski, 94 F. Esposito, 40 Farronato.

Allenatore: Cristian Chivu

INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 24 Re Cecconi, 19 Prestia, 5 Alexiou; 46 Cinquegrano, 44 Berenbruch, 14 Bovo, 10 Kamate, 3 Cocchi; 30 Mosconi, 7 Spinaccè.

A disposizione: 12 Raimondi, 22 Zamarian, 2 Avitabile, 8 Zarate, 9 Topalovic, 11 Sarr, 15 Stante, 16 Venturini, 17 Motta, 26 Garonetti, 35 Zuberek, 45 Agbonifo, 63 Fontanarosa.

Allenatore: Stefano Vecchi

DOVE VEDERE INTER-INTER UNDER 23

Il match tra Inter e Inter Under 23 sarà visibile in diretta da Dazn a partire delle 10.30. Come fa sapere l’Inter, i tifosi che vivono all’estero potranno guardare l’incontro su Youtube.