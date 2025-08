Lookman-Inter, annuncio UFFICIALE Percassi: “Ci sono due condizioni”

Le parole dell’Ad dell’Atalanta sulla telenovela con protagonista l’attaccante nigeriano

Luca Percassi torna a parlare dell’affaire Lookman a margine della presentazione di Sportiello. L’Ad dell’Atalanta ha di fatto risposto alla lettera di ieri con cui l’attaccante nigeriano ha chiesto ufficialmente di essere ‘liberato’ e ceduto all’Inter.

“Questa è una buona occasione per chiarire quel che è successo – le parole di Percassi – La scorsa estate, a fronte di una proposta da 20 milioni del PSG, il giocatore aveva chiesto di essere ceduto.

L’Atalanta si era ripromessa di accontentarlo in questa sessione di mercato a due condizioni: l’offerta doveva arrivare da un super top club europeo, e che non sarebbe andato a vestire un’altra maglia diversa da quella dell’Atalanta in Italia”.

Oggi la situazione, che voi ben conoscete, è ben diversa – ha sottolineato Percassi in conclusione – In ogni caso la società è sempre attenta a valutare tempi e valori d’uscita dei propri giocatori. Ma è sempre ‘Atalanta a decidere”.