Marcus Thuram verso l’addio all’Inter: “Avviato il processo di distacco”

Il centravanti francese potrebbe non essere più centrale nel progetto di Chivu con l’arrivo di Lookman. Si vuole evitare un nuovo caso Frattesi

È così bello che quasi non sembra vero. Ai tifosi dell’Inter così come ai loro dirigenti. Dopo gli ultimi anni della presidenza Zhang in cui il diktat sul calciomercato è stato quello di far quadrare i bilanci, con la necessità di chiudere in attivo (o al meglio in pari) il saldo tra acquisti e cessioni, la musica è cambiata.

Il fondo Oaktree ha riaperto i rubinetti e così Marotta e Ausilio hanno avuto di nuovo la possibilità di un budget a disposizione da investire.

Finora sono già stati spesi quasi 70 milioni di euro per acquistare Luis Henrique, Sucic e Bonny, oltre che per riscattare Zalewski che era arrivato in prestito dalla Roma lo scorso gennaio. Gli incassi invece si limitano ai 25 milioni delle cessioni dei fratelli Stankovic, di Buchanan e di Satriano. Ma il vero colpo di mercato in entrata potrebbe essere formalizzato nelle prossime ore e risponde al nome di Ademola Lookman.

Prosegue la trattativa tra Inter e Atalanta per il bomber nigeriano, il cui costo finale dovrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni di euro bonus compresi. Un acquisto che per molti rende quello dei nerazzurri meneghini l’attacco più forte della Serie A, ma che fa sorgere anche delle domande sul modulo che adotterà Chivu e sull’impiego del giovane Pio Esposito rientrato dal prestito allo Spezia, ma anche sulle strategie di mercato in uscita.

Calciomercato Inter, Moretti avverte: “Così Thuram non sarà concentrato al 100%”

Del tema si è dibattuto anche ai microfoni di ‘Radio Radio’. Questo l’intervento di Alvaro Moretti: “L’Inter ha un punto interrogativo molto grande che riguarda il nuovo allenatore e un altro relativo a quello che succederà in attacco se dovessero prendere Lookman. Io ho come l’impressione che il Marcus Thuram dall’anno scorso, ad un certo punto, abbia avviato il processo di distacco“.

“Il mercato è ancora molto lungo: se come pare l’Inter non ha intenzione di giocare con il tridente formato da Lookman, Lautaro Martinez e Thuram, allora questo diventa un tema – prosegue il giornalista sportivo all’emittente romana – Non so se vogliono ripetere quanto fatto con Frattesi, valutato 40-50 milioni, facendo fare una brutta fine a lui che poi si sta perdendo. Quando hai questo tipo di giocatori, se li metti in questo contesto, poi non sono più concentrati al cento per cento“.