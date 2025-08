Marotta molla Lookman? Offerta Inter da 30 milioni più bonus che sa di fake news

Ancora quattro settimane di calciomercato estivo. Non tramonta la pista che porta al bomber dell’Atalanta, ma spunta una nuova (dubbia) proposta

Quello del 2 e 3 agosto doveva essere il week end decisivo – in un modo o nell’altro – per capire se Ademola Lookman sarebbe diventato un giocatore dell’Inter.

L’offerta ufficiale da 42 milioni di euro più 3 di bonus è stata inviata da Viale della Liberazione, ma è stata rifiutata dall’Atalanta. Il club orobico continua a valutare il suo giocatore non meno di 50 milioni di euro, magari con qualche bonus ma non difficile da raggiungere.

Anche il centravanti nigeriano ha fatto la sua mossa. Con un lungo post sul suo profilo Instagram, infatti, Lookman ha accusato i bergamaschi di non aver mantenuto la promessa di cederlo questa estate, dopo che già la scorsa c’era stata la possibilità di cambiare maglia, visto il corteggiamento del Paris Saint-Germain. L’accordo con l’Inter è già stato trovato sulla base di un contratto di cinque anni a 4 milioni di euro più bonus a salire fino al 2030.

Calciomercato Inter, rispunta Nico Gonzalez: ecco come stanno veramente le cose

Un rifiuto che ha riacceso i rumors di calciomercato in due direzioni. Da una parte si ragiona su quali altre squadre potrebbero dare l’assalto a Lookman: in Italia si era parlato del Napoli, ma è un interesse datato, mentre all’estero sembra ancora in piedi la pista Atletico Madrid. Dall’altra parte si pensa a quali altri profili simili al nigeriano potrebbe virare l’Inter per completare il reparto offensivo di Chivu.

In tale ottica, si registra un tweet di un insider ‘Juventus Mercato’, secondo il quale il presidente Beppe Marotta avrebbe deciso di puntare fortemente su Nico Gonzalez. Tanto che ci sarebbe stata un’offerta da 30 milioni di euro più 6,7 milioni di bonus da presentare al suo ex club. Non solo: l’attaccante argentino avrebbe chiamato il connazionale Lautaro Martinez per avere informazioni su dove alloggiare a Milano.

A rendere meno plausibile la storia, il fatto che la Juve avrebbe intenzione di reinvestire quei soldi su… Lookman! In realtà i bianconeri stanno trattando con il Psg per riportare Randal Kolo Muani alla corte di Igor Tudor. Insomma, sembra proprio una fake news: i nerazzurri continueranno a lavorare insieme agli intermediari per convincere l’Atalanta a rivedere al ribasso il prezzo del loro gioiello. Insomma, a quattro settimane dalla fine della sessione estiva di mercato, c’è ancora tempo per vagliare il piano B.