UFFICIALE, ha rescisso il contratto: ora firma a zero con l’Inter

Marotta non ha mai smesso di seguire il mercato degli svincolati. L’ultimo colpo stupirà molti tifosi

Il re dei colpi a zero: ecco il titolo di cui può fregiarsi il presidente nerazzurro Beppe Marotta. Un titolo già consolidato. Anche perché, a voler giudicare gli ultimi due affari di questa tipologia portati a termine dall’Inter (Taremi e Zelinski), il massimo dirigente nerazzurro dovrebbe, con grande onestà d’animo, prendere la corona e buttarla dalla finestra.

L’impressione è che Oaktree abbia suggerito a Marotta di lasciar perdere gli affari a zero, specie quelli che coinvolgono giocatori vicini oppure oltre i trentanni e dalla alte pretese contrattuali. Ecco perché quest’estate non è arrivato alcuno svincolato…

L’Inter è reduce dalla prima amichevole contro la neonata U23 nerazzurra allenata da Stefano Vecchi. La gara ha offerto parecchie indicazioni tattiche incoraggianti e ha lasciato intuire almeno un paio di note positivi dal punto di vista individuale. La partita è finita 7-2 e Chivu ha voluto che l’Inter mettesse subito in pratica i suoi nuovi dettami.

Pressing alto, esterni concentrati sulla fase offensiva, costruzione rapida e verticalizzazioni più coraggiose. Il modulo base, il 3-5-2 inzaghiano, si è trasformato nella ripresa in un 3-4-2-1.

Lautaro e Bonny hanno segnato e dialogato bene fra loro. Sucic ha mostrato molta personalità e Luis Henrique ha fatto vedere dei bei colpi. Anche l’U23 ha disputato una buona gara. Nonostante i 7 goal subiti, i giovani hanno fatto benino.

Marotta e Ausilio si concentrano su un colpo a zero

Matteo Spinaccè, l’autore del primo goal, ha fatto ciò che doveva in area e fuori. Mattia Mosconi, classe 2007, oltre al goal un po’ fortunoso, ha creato molti pericoli con il suo mancino. Poi Matteo Cocchi, il migliore in campo per l’U23, ha saputo mettere in difficoltà Dumfries.

Bene anche Thomas Berenbruch e Agbonifo e Zuberek (entrambi subentrati nella ripresa). Sembra insomma che i ragazzi possano fare bene in Serie C. Serve solo lavorare sul fisico e sull’esperienza. A tal proposito, Marotta è già intervenuto corteggiando Luca Fiordilino della Triestina.

Il centrocampista siciliano classe 1996, che in passato ha giocato in B e in C con il Venezia, il Sudtirol e la Triestina, ieri ha risolto il contratto con il suo ultimo club, che è alle prese con gravissimi problemi finanziari

A meno di clamorose sorprese il siciliano firmerà con l’Inter Under 23. Andrebbe ad aggiungere esperienza alla squadra di Vecchi, nella fattispecie al centrocampo. Fiordilino è seguito anche dal Latina e dall’Ascoli, ma l’Inter dovrebbe spuntarla.

I fuoriquota dell’U23

L’U23 nerazzurra ha la possibilità di inserire fino a quattro fuoriquota, cioè quattro giocatori over 23. E, a oggi, la società ha già preso due nomi. Quindi due posti sono occupati.

Giuseppe Prestia, centrale di difesa trentunenne, con un passato nelle giovanili nerazzurre, è arrivato dal Cesena ed è già stato nominato capitano da Vecchi. Poi c’è anche un altro trentunenne, il portiere Riccardo Melgrati, che si era svincolato dal Novara.

La dirigenza nerazzurra sta da tempo valutando altri profili per completare il quartetto dei fuoriquota. Vecchi potrebbe aver chiesto un centrocampista esperto e di sostanza, per dare equilibrio difensivo, e una punta che possa affiancare i giovani Spinaccè, Zuberek e Sarr.

Si era parlato anche di Zinho Vanheusden. Ma il difensore belga dovrebbe essere ceduto a zero in Spagna. Si sta allenando con il Marbella, che sta valutando il suo ingaggio. Difficilmente il ragazzo potrebbe reggere il campionato di C, dove si picchia duro.