Bisseck venduto in Premier: “Offerta monstre” e via libera Inter

Chivu se lo terrebbe volentieri. Lo stesso giocatore ha lasciato intendere di non voler partire, eppure continuano le voci di addio

Il giocatore è contento della propria situazione in rosa. Società e staff tecnico sembrano soddisfatti della sua crescita e del suo rendimento. La proprietà, ovviamente, non se la sente di chiudere a una possibile cessione. Conta infatti la possibilità di guadagno.

La notizia è che il Crystal Palace non ha ancora mollato la presa su Yann Bisseck. Anche se l’Inter, come scrive anche Gazzetta dello Sport, non vuole privarsene, se dovesse arrivare un’offertona, la cessione tornerebbe probabile.

Senza troppi problemi, si può anche provare a quantificare quella che dovrebbe essere la richiesta. Diciamo che il prezzo giusto per l’Inter dovrebbe essere pari o vicino ai 40 milioni di euro. E non è detto che il Crystal Palace debba reputare la richiesta come fuori mercato.

Anche qualche altro club di Premier potrebbe farsi sotto… Con l’uscita di Bisseck tornerebbe di moda il nome di Leoni. Anche se ultimamente sembra che l’Inter abbia concentrato l’attenzione su un braccetto schierabile anche al centro della difesa. Un nome già valutato e seguito a lungo: Koni De Winter.

Per il difensore del Genoa dovrebbe bastare un investimento poco sopra i 18 milioni. Anche se anche su questo profilo incombe ancora e sempre la Premier Legue.

Bisseck via per 40 milioni: il Crystal Palace ci pensa

La situazione di Yann Bisseck all’Inter non si è chiarita dopo che il difensore tedesco ha pubblicato un messaggio sui social in cui esprimeva il proprio disappunto rispetto alle continue insinuazioni che lo stanno interessando e annoiando.

“Che dicano quello che vogliono dire…”, ha scritto Bisteccone. Un modo per allontanare le voci di mercato, per ribadire la propria volontà di restare all’Inter, dove si sente parte del progetto e contento dal punto di vista umano. Il ragazzo ha un contratto fino al 2029…

Nonostante le parole del giocatore, la Premier League lo corteggia con insistenza: Il Crystal Palace ha già presentato un’offerta da 32 milioni di euro, rifiutata dai nerazzurri. Ma non è affatto improbabile che possano offrire presto 35 milioni più bonus. Una proposta che metterebbe subito in crisi l’idea di una permanenza del tedesco.

Vendere Bisseck a quelle cifre significherebbe poter mettere in cassa i soldi bastevoli a prendere un sostituto e a conservare qualcosina. L’affare garantirebbe poi una plusvalenza enorme, dato che Bisseck era stato acquistato per 7 milioni nel 2023).

Il Palace offre al giocatore 5 milioni netti a stagione per 4 anni, e non solo… Gli promette anche un ruolo più importante, da titolare fisso. Ciò non è bastato al giovane per aprire alla cessione. Ma c’è da dire che non ha neanche mai chiuso.

Perché l’Inter potrebbe cederlo comunque

Il caro Bissteccone è uno dei tesserati nerazzurri che attualmente ha più mercato. Anche perché è uno di quelli con più margine di crescita. E a Milano hanno scoperto che il ragazzo, pur mettendoci tanto impegno, è anche capace di pasticci e disattenzioni difensive gravi… Qualcuno potrebbe non averlo perdonato.

La contingenza, poi, è favorevole a un progetto di vendita. La dirigenza nerazzurra ha bisogno di fare cassa per finanziare nuovi acquisti. Sia in attacco che in difesa. Nel reparto arretrato ci sono già Acerbi, de Vrij, Pavard, Bastoni, Carlos Augusto, Darmian e pure Palacios, che non è stato ancora ceduto in prestito…

Se dovesse uscire Bisseck dovrebbe arrivare un altro giovane. Il più quotato è appunto Koni De Winter. Ma non si è chiusa la strada che porta a Giovanni Leoni. La decisione finale di Marotta dipenderà non tanto dal rispetto degli equilibri tecnici quanto dall’occasione finanziaria.