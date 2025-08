Grande colpo dell’Inter: battute le altre big, adesso è UFFICIALE

Nuovo innesto di caratura per l’Under-23 nerazzurra, il suo nome rientra già negli atti di trasferimento depositati in Lega

Parecchi degli uomini a disposizione di Cristian Chivu si sono messi in mostra nel corso della prima amichevole pre-campionato disputata dall’Inter. Primo gol per Ange-Yoan Bonny in nerazzurro e rientro positivo per Hakan Calhanoglu.

Ma un plauso va anche agli avversari della neonata formazione Under-23 che prenderà parte alla prossima stagione nel Girone A di Serie C.

Ultimamente la dirigenza s’è data molto da fare per lasciare nelle sagge mani di mister Stefano Vecchi una rosa competitiva nonostante la giovane età mediana, per puntare sin da subito al salto di qualità in cadetteria.

Certo ci vorrà del tempo prima che tutti i meccanismi di gioco vengano ben assimilati, eppure la qualità in mezzo al campo si fa già sentire.

Due gol rifilati alla Primavera Squadra non sono pochi: un segnale recepito dalle valenti rivali che contenderanno il primato nel girone dalle prossime settimane, seppur ancora ignare delle potenzialità di un nuovo innesto che l’Inter ha messo a segno proprio nelle scorse ore.

Il giovane di cui stiamo parlando è Mattia Marello, scuola Udinese.

Marello firma con l’Inter Under-23, contratto depositato in Lega

Appena diciassettenne, l’esterno offensivo ha dato ampia dimostrazione della sua letalità nell’ultima apparizione nel campionato Primavera e conta di dire la sua anche alla prima esperienza nel professionismo.

Già lo scorso giovedì Marello aveva varcato i cancelli della sede di Viale della Liberazione per apporre la firma al nuovo contratto che lo legherà al progetto nerazzurro per la prossima stagione, ma adesso l’operazione può davvero dirsi conclusa.

Sulla base di quanto è possibile apprendere dal sito della Lega Serie A, l’atto di trasferimento del calciatore dall’Udinese è stato ufficialmente depositato.

Per festeggiare l’importante avvenimento, Marello ha altresì pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di scatti che lo ritraggono assieme ai suoi familiari e ringraziato quanti gli hanno permesso di coronare uno dei suoi tanti desideri fino a questo momento rinchiusi nel cassetto.