Accordo tra club, ma il calciatore rifiuta l’Inter: ecco il motivo

Brutte notizie sul fronte mercato per Marotta. Un affare già concluso da Ausilio e Baccin è ufficialmente sfumato per il No del bomber

Il calciomercato riserva sempre delle sorprese, talvolta in positivo e molto più spesso in negativo. Ad ogni sessione, sia estiva che invernale, sono sempre più frequenti i casi in cui affari che sembravano fatti saltano poi all’ultimo momento. Certe volte persino dopo che un calciatore è già atterrato in aeroporto in un’altra città o addirittura ha sostenuto le visite mediche. Come successe all’Inter con Lazar Samardzic non più tardi di due anni fa.

Il presidente Marotta, così come il direttore sportivo Ausilio ed il suo vice Baccin lo sanno bene: le trattative possono essere molto lunghe e a volte estenuanti. Rispetto al passato le operazioni sono diventate molto più complesse, perché oltre ai calciatori e ai club di appartenenza, c’è da fare i conti con agenti e intermediari. I contratti sono diventati complicatissimi, tra commissioni, bonus, percentuali sulla futura rivendita e altre clausole.

Peraltro ora l’Inter è impegnata non più su uno, bensì su due fronti. Perché da questa stagione c’è da costruire anche la formazione Under 23 di mister Vecchi, che disputerà il campionato di Serie C (Girone A), attingendo soprattutto dai giocatori che militavano in Primavera o che sono tornati dai prestiti. Un doppio lavoro che inevitabilmente espone di più i dirigenti di Viale della Liberazione al rischio di brutte sorprese.

Calciomercato, accordo Inter-Avellino: ma Gori non accetta la destinazione

Per quanto riguarda l‘Inter Under 23, in particolare, si registra un clamoroso retroscena. Nei giorni scorsi c’è stato il rifiuto a trasferirsi in nerazzurro da parte di Gabriele Gori. Si tratta di un centravanti classe 1999 nato a Firenze e cresciuto nelle giovanili del club viola, che però non gli ha mai dato un’occasione di esordire in prima squadra. Ha girato l’Italia in prestito, vestendo le maglie di Foggia, Livorno, Arezzo, Vicenza, Cosenza e Reggina.

Questo fino al 2023, quando si è trasferito a titolo definitivo all’Avellino, dove ha giocato una stagione e mezza prima del prestito lo scorso gennaio al SudTirol. Tornato ai biancoverde, nel frattempo promossi in Serie B, Gori ha fatto sapere al club campano che non ha intenzione di scendere di categoria. Ecco perché ha rifiutato i nerazzurri, al pari dell’Ascoli, dell’Union Brescia e di un ritorno ad Arezzo o a Vicenza. Solo il tempo dirà se avrà fatto la scelta giusta.