Biennale per Acerbi: addio Inter, destinazione a sorpresa

Si riaccende la pista spagnola per il difensore centrale dell’Inter dopo un anno dall’ultimo approccio, ecco la risposta di Ausilio

A seguito della disfatta nella finale di Champions League, il futuro di Francesco Acerbi è stato messo in dubbio tanto quanto quello di molti altri calciatori dell’Inter in vista dell’apertura di un nuovo ciclo sotto la guida di Cristian Chivu.

Ciononostante, il tecnico rumeno ha deciso di puntare ancora sull’esperienza del proprio difensore centrale senza lasciar trasparire alcun dubbio sulla sua posizione in squadra. Almeno in apparenza, dunque, l’ex Lazio sarebbe destinato a restare ancora all’Inter fino al termine del proprio mandato.

Fronte mercato, però, qualcosa ha incominciato a muoversi. Rumors dalla Spagna riportano un interessamento da parte di un club de La Liga alla ricerca di rinforzi di sostanza.

Trattasi del Mallorca, club finalista di Copa del Rey nell’edizione 2023/2024 e finito decimo nella passata annata del campionato spagnolo.

Mallorca su Acerbi: l’entourage smentisce, l’Inter pensa a Leoni

Già nel corso dell’estate dello scorso anno, il Mallorca aveva tentato un approccio conoscitivo con Acerbi per tamponare un’urgenza difensiva dopo il rifiuto di Mats Hummels, ex colonna di Bayern Monaco e Borussia Dortmund, poi finito alla Roma.

Nella circostanza, però, Inzaghi decise di voler trattenere Acerbi senza ripensamenti. Che questa possa esser la volta buona per un addio ad un solo anno dalla scadenza del contratto? L’entourage smentisce qualsiasi avvicinamento alla causa spagnola. Senza tuttavia chiudere alcuna porta.

L’Inter, del resto, sa di non poter contare ancora per molto sulle prestazioni del roccioso centrale italiano per via della sua età anagrafica. Una presa di coscienza giustificata anche dall’inseguimento asfissiante di Giovanni Leoni del Parma, visto sin da subito come potenziale erede di Acerbi come perno del tridente arretrato.

La dirigenza nerazzurra potrebbe dunque aprire alla cessione, con il Mallorca che sarebbe disposto ad offrire al calciatore un nuovo contratto dalla durata biennale.