DIRETTA | Non solo Lookman: tutte le news calciomercato Inter di oggi, mercoledì 6 agosto

Oggi sono attese nuove puntate della telenovela Lookman. Ieri l’attaccante nigeriano ha lasciato Bergamo, direzione estero. Il classe ’97 considera chiusa la sua esperienza all’Atalanta: così facendo spera di ottenere quello che vuole, ovvero il trasferimento all’Inter che sul mercato in entrata, così come in uscita è molto attiva al di là dell’affaire per il ventisettenne nato a Londra.

ORE 10.11 – Rispunta il nome di Sancho come possibile alternativa a Lookman. L’esterno inglese è fuori dal progetto del Manchester United ed è stato mollato dalla Juventus. Al momento, però, sta trattando per il suo ritorno al Borussia Dortmund.

ORE 10 – Stando alle ultime indiscrezioni l’Inter sta pensando di effettuare un nuovo rilancio per Lookman: i nerazzurri potrebbero sfiorare quota 50 milioni di euro con l’inserimento di alcuni bonus.