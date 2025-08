Infortunio brutale, stagione finita prima di iniziare: cambia il mercato dell’Inter

I ritiri e le amichevoli precampionato a volte costano caro ai calciatori. Grave infortunio al ginocchio: rischia fino a nove mesi di stop

Gli allenatori lo ripetono sempre: fare un buon ritiro precampionato è la chiave per disputare una stagione vincente. Anche per questo spesso fanno pressione sulle dirigenze dei rispettivi club in chiave calciomercato per aver al più presto a disposizione la rosa finale con cui affrontare campionato e coppe. E le amichevoli servono a capire a che punto si è del lavoro. Ma c’è l’altro lato della medaglia: il rischio di infortuni, anche gravi, che costringono a lunghi stop.

È il caso di James Maddison. Il centrocampista offensivo del Tottenham che si è infortunato seriamente al ginocchio nel test match in Corea del Sud contro il Newcastle, che sarebbe dovuto essere una festa per congedarsi da Heumg-min Son. Le parole del nuovo manager degli Spurs Thomas Frank a fine partita lasciano poco spazio all’ottimismo: “Un incidente brutale. Siamo abbastanza sicuri che si trattasse dello stesso ginocchio che si era infortunato prima”.

In attesa che ritorni in Inghilterra per fare ulteriori accertamenti, gli esperti del settore si sono espressi così sull’infortunio di Maddison: “Il caso peggiore sarebbe una rottura del legamento crociato anteriore, e si prevede che ci vorranno più di nove mesi per tornare a giocare. Nel migliore dei casi, invece, sarebbe una rottura del menisco, che lo costringerebbe comunque a stare fermo per circa tre o quattro mesi“.

Tottenham a caccia del post Maddison: proposto anche Zielinski dell’Inter

Comunque vadano le cose, è certo che il Tottenham ha bisogno di tornare sul mercato per sostituire Maddison con un altro centrocampista con le stesse caratteristiche. I primi nomi fatti sono quelli di giocatori che militano già in Premier League, ma che non sono titolari nei loro attuali club: si tratta di Grealish del Manchester City e di Elliott del Liverpool. Attenzione anche ad Eze del Crystal Palace, desideroso di fare il salto di qualità in un top club che gioca la Champions League.

Fuori dall’Inghilterra, poi, diversi intermediari sono già all’opera per proporre calciatori agli Spurs. Tra questi figura anche un Piotr Zielinski, un calciatore che non sembra affatto centrale nello scacchiere di Cristian Chivu. Il centrocampista polacco, che sta recuperando da un infortunio, è arrivato la passata stagione all’Inter dopo essersi svincolato dal Napoli. Con Inzaghi ha giocato sia da mezzala che da regista, senza incidere molto. Vista la sua età e il suo ingaggio, Oaktree sarebbe ben felice di vederlo partire.