Inter, affare chiuso col Parma: è l’anticipo per Leoni

Poco fa i due club hanno raggiunto un accordo totale: ecco tutti i dettagli

Operazione chiusa a sorpresa qualche istante fa. Stando a ‘Sky Sport’ l’intesa tra Inter e Parma è totale.

Niente Cagliari, Sebastiano Esposito va al Parma. L’affare tra i nerazzurri e i gialloblù è stato definitivo poco fa: il classe 2002 si trasferirà in Emilia a titolo definitivo per 4 milioni di euro.

L’Inter si è garantita il 50% sulla futura rivendita. Si tratta di una operazione simile a quella chiusa un anno fa con Agoume, col Siviglia che l’altro giorno è arrivato a prendersi fino al 90% del cartellino del francese.

Esposito è stato a un passo dal Cagliari, poi il club di Giulini ha cambiato le carte in tavola all’ultimo momento e tutto è naufragato. Il fratello maggiore di Pio era in uscita da tempo, con l’Inter che avrebbe potuto cederlo solo a titolo definitivo visto che il contratto scade nel 2026. A meno di un rinnovo, non certo nei programmi della dirigenza.

IN AGGIORNAMENTO