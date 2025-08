Salta Lookman? All’Inter il nuovo fenomeno inglese: intreccio col Chelsea

Spunta un nome a sorpresa come alternativa all’attaccante dell’Atalanta. Ecco tutti i dettagli

Non ci sono reali alternative a Lookman, nel senso che l’Inter ha scelto e vuole a tutti i costi il nigeriano per il futuro tridente con Lautaro e Thuram.

Ecco perché i nerazzurri non si sono fin qui mossi concretamente per un vero e proprio piano B: fino all’ultimo Marotta e Ausilio proveranno a strapparlo all’Atalanta.

In questi giorni, però, sono stati proposti ai dirigenti interisti diversi trequartisti/mezze punte nonché esterni da agenti e intermediari sia italiani che stranieri. Da Nico Gonzalez a Sancho passando per Nkunku, fino a Ndiaye dell’Everton.

Il 24 luglio scorso sono stati nella sede dell’Inter Gian Maria Montesano e Giuliano Bertolucci, due agenti, soprattutto il primo (di fatto è il suo rappresentante italiano) legatissimi al più celebre Kia Joorabchian.

Sì, proprio quello di Gabigol e Joao Mario…

Poco dopo il meeting è filtrato che al management interista fossero stati sostanzialmente offerti alcuni profili appartenenti alla Sport Invest, l’agenzia che fa capo a Joorabchian. Escluso quindi il nome di Zirkzee, loro assistito e calciatore senz’altro stimato da Ausilio, come ovviamente quello di Douglas Luiz che lascerà la Juventus per tornare in Premier.

Giovani offerti all’Inter? Un nome su tutti, stando perlomeno alla news Inter lanciata dal ‘Sun’: quello di Omari Hutchinson, grande talento inglese destinato a lasciare l’Ipswich dopo la retrocessione in Championship.

Il classe 2003 è di origini giamaicane, tanto che ha giocato pure due amichevoli con la Nazionale maggiore. Ciò non gli ha precluso di indossare la maglia dell’Under 21 dell’Inghilterra, con cui ha vinto l’ultimo Europeo di categoria lo scorso maggio: in finale contro la Germania ha segnato la rete del momentaneo 2-0.

Gli addetti ai lavori, specie quelli britannici considerano Hutchinson come un enorme talento generazione, uno dei nuovi fenomeni del calcio inglese. Forse il Chelsea si è pentito di averlo ceduto un anno fa per circa 23 milioni di euro, anche se i ‘Blues’ si sarebbero garantiti una percentuale importante sulla futura cessione.

Più esterno/trequartista che seconda punta alla Lookman, come si evince dalla sua heatmap qui sopra, ma come il nigeriano Hutchinson salta l’uomo con grande disinvoltura. Per l’Inter non sarebbe semplice portarselo a casa, colpa di una concorrenza inglese quasi sempre spietata.

In UK scrivono che il Brentford potrebbe tornare presto alla carica, con una proposta sui 43 milioni di euro. Il 2003 di Redhill voglia andare via non ha preso parte alla trasferta francese dell’Ipswich, più precisamente all’amichevole contro l’Auxerre, perché il suo obiettivo è quello di lasciare i ‘Tractor Boys’ e tornare nel calcio di altissimo livello.

Un club come l’Inter, questo è certo, sarebbe una forte tentazione oltre che un motivo importante per lasciare l’Inghilterra.