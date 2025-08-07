Inter, esclusione pesante dalla lista Champions: cosa dice il regolamento UEFA

L’elenco valido per la fase a girone unico dovrà essere presentato entro la mezzanotte di martedì 2 settembre

Manca meno di un mese alla fine del calciomercato estivo, ma anche alla registrazione della lista UEFA valevole per la fase a girone unico della Champions League 2025/2026. Essa andrà presentata entro la mezzanotte di martedì 2 settembre.

Lista Champions, cosa dice il regolamento UEFA

Il regolamento UEFA dice che i club possono iscrivere in Lista A, nel corso della stagione, non più di 25 calciatori, di cui almeno 2 portieri. 8 posti vanno riservati ai cosiddetti calciatori formati localmente.

Come spiega il sito ufficiale del massimo organismo calcistico europeo per club, sono previste due categorie:

“Calciatori formati da un club e tesserati per lo stesso club tre stagioni intere (ovvero, il periodo compreso tra la prima e l’ultima partita ufficiale del campionato nazionale) o per 36 mesi tra i 15 e i 21 anni di età”.

L’Inter con 2 giocatori in meno in Lista A, ecco il motivo

Come l’anno scorso, l’Inter potrebbe essere costretta a inserire in Lista A due giocatori in meno: 23 e non 25, come prevede il regolamento. L’anno scorso venne escluso Correa sia nell’elenco di settembre che in quello valida per la fase a eliminazione diretta.

Il motivo lo spiega la UEFA stessa: “se un club ha meno di 8 giocatori formati localmente nella propria rosa, il numero massimo di giocatori della Lista A viene ridotto di conseguenza”.

Per quello che possiamo chiamarlo ‘vivaio Italia’, Chivu può contare sui vari Acerbi, Darmian, Frattesi, Barella, Zielinski e Bastoni. Non abbiamo inserito volutamente Asllani, che in qualche modo andrà via.

Mentre per quanto riguarda il ‘vivaio Club’, ovvero i calciatori cresciuti nel settore giovanile interista con almeno 3 anni di militanza consecutiva tra i 15 e i 21 anni, il tecnico rumeno potrà fare affidamento solo su 3 e non 4 come da regolamento: ossia Dimarco, Di Gennaro e, da quest’anno, Pio Esposito.

L’attaccante verrà inserito in Lista B, perché è nato dopo il 1° gennaio 2004 e ha fatto parte del club per due anni di fila dai 15 anni in poi.

Prevedendo l’acquisto di Lookman, o comunque di un altro attaccante, ecco che il grande escluso dalla Lista Champions potrebbe essere Piotr Zielinski. A meno che il polacco, pure lui potenzialmente in uscita, non lasci Milano entro la fine di questa finestra di mercato.

Oppure che l’Inter decida di lasciar fuori Di Gennaro inserendo un giovane portiere in Lista B. “I club – scrive l’UEFA – possono registrare un numero illimitato di giocatori in Lista B durante la stagione, ma la lista deve essere consegnata entro e non oltre la mezzanotte del giorno prima di una partita”.

LA POSSIBILE LISTA CHAMPIONS DELL’INTER

Portieri : Sommer, Martinez, Di Gennaro (vivaio club);

: Sommer, Martinez, Di Gennaro (vivaio club); Difensori: Dumfries, Darmian (vivaio Italia), Bisseck, Pavard, Acerbi (vivaio Italia), de Vrij, Bastoni (vivaio Italia), Carlos Augusto, Dimarco (vivaio club);

Dumfries, Darmian (vivaio Italia), Bisseck, Pavard, Acerbi (vivaio Italia), de Vrij, Bastoni (vivaio Italia), Carlos Augusto, Dimarco (vivaio club); Centrocampisti : Luis Henrique, Frattesi (vivaio Italia), Mkhitaryan, Barella (vivaio Italia), Calhanoglu, Susic, Zalewski (vivaio Italia);

: Luis Henrique, Frattesi (vivaio Italia), Mkhitaryan, Barella (vivaio Italia), Calhanoglu, Susic, Zalewski (vivaio Italia); Attaccanti: Lautaro, Thuram, Bonny, Lookman.

Lautaro, Thuram, Bonny, Lookman. LISTA B: Pio Esposito (vivaio club)

Cosa succede se l’Inter acquista anche Leoni

E se l’Inter comprasse anche Leoni? Non avendo ovviamente i requisiti da vivaio club, il difensore del Parma potrebbe essere inserito solo in Lista A. Tradotto: qualcun altro, in aggiunta a Zielinski, dovrebbe fargli posto.

Non ci sarebbero problemi, invece, per quanto riguarda la Lista Serie A: i calciatori nati dal 2003 in poi (lui è nato addirittura nel 2006) non rientrano nel conteggio dei 25.