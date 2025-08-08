Aspettando Lookman, acquisto a zero a centrocampo: è UFFICIALE

L’Inter non molla l’attaccante nigeriano, ma intanto conclude un altro acquisto ufficiale, di nuovo a zero. Arriva l’ufficialità.

Le prossime ore dovrebbero essere decisive. Si spera… All’Atalanta, per ora, non cedono. Ma sanno che il caso Lookman potrebbe avere ripercussioni sull’ambiente e sullo spogliatoio. Il nigeriano non si è presentato al ritiro per diversi giorni consecutivi, ha attaccato il club sui social e si mostra poco spaventato dalle possibili sanzioni disciplinari.

Lookman e Ausilio
Aspettando Lookman, acquisto a zero a centrocampo: è UFFICIALE (Ansa\LaPresse) – interlive.it

La Dea vorrebbe cederlo all’Arsenal, ma Lookman potrebbe opporsi anche in questo caso. Ausilio, intanto, continua a tenere i contatti con i bergamaschi, mentre Marotta è all’estero. L’impressione è che l’Inter voglia chiudere entro questa settimana. Altrimenti bisognerà per forza valutare delle alternative.

Nkunku del Chelsea. E poi Nusa del Lipsia. E in tutto ciò il club nerazzurro continua a muoversi sul mercato valutando anche nomi italiani. La dirigenza ha annunciato l’ingaggio di un centrocampista. Un classe 1996. Ed è arrivato a costo zero, da svincolato, contraddicendo almeno formalmente la narrazione secondo cui Oaktree avrebbe posto un veto su affari siffatti.

Un nuovo rinforzo a centrocampo: arriva a zero

Marotta, che negli anni scorsi ha gestito il mercato puntando tutto o quasi sugli svincolati, in questa ultima sessione di mercato ha cercato di rivoluzionare il suo modus operandi, lasciando perdere giocatori come David (poi finito alla Juve) o parametri zero più anziani.

Luca Fiordilino
Un nuovo rinforzo a centrocampo: arriva a zero (LaPresse) – interlive.it

Le esperienze con Taremi e Zielisnski hanno forse segnato anche il presidente nerazzurro. Ma la strategia del colpo a zero non va comunque considerata come un capitolo chiuso. Lo prova l’arrivo di Luca Fiordilino, che arriva appunto a parametro zero dopo aver risolto il contratto con la Triestina. Il giocatore si unirà alla formazione nerazzurra Under 23 allenata da Stefano Vecchi. Un calciatore esperto di categoria per aiutare i giovani ad affrontare il campionato di Serie C.

Ecco la nota ufficiale del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Luca Fiordilino. Il centrocampista, dopo l’ultima esperienza con la maglia della Triestina, era attualmente svincolato”.

Il ventinovenne è un centrocampista centrale fisico e dinamico. Può giocare in più posizioni e può dare aggressività ed esperienza alla mediana. Siciliano di origine e cresciuto nel vivaio del Palermo, ha giocato in Serie B e C con il Venezia. Poi la sua storia calcistica è andata avanti al Lecce, al Sudtirol, al Cosenza e, infine, alla Triestina.

Il centrocampo di Vecchi

L’anno scorso Fiordilino ha disputato 20 partite e segnato 2 goal. Vecchi aveva chiesto un rinforzo di esperienza a centrocampo, dove ci sono giovani votati soprattutto a ruoli offensivi. E così è arrivato un centrale che può diventare una guida per i nuovi compagni. Che può aggiungere maturità ed equilibrio in mezzo al campo.

Stefano Vecchi, allenatore dell'U23 nerazzurra
Il centrocampo di Vecchi (LaPresse) – interlive.it

Come centrocampisti difensivi l’U23 ha il diciannovenne Mattia Zanchetta, bravo nella visione di gioco ma non troppo forte difensivamente, e Leonardo Bovo, un ventenne, già più strutturato per compiti di interdizione. In rosa ci sono poi i centrocampisti più tecnici, come Berenbruch, box-to-box simile a Barella, Topalovic, che è un trequartista convertito a centrale, Issiaka Kamate, mezzala dinamica, Matteo Venturini e Dilan Zarate, che sono i due più versatili, e poi Akinsanmiro, che è il più tecnico.

Fiordilino o Zanchetta dovrebbero giocare quindi come mediani bassi in caso di 3-5-2. Altrimenti, Fiordino giocherà in un centrocampo a due, magari con Akinsanmiro. Vecchi ha detto che l’obiettivo è formare giocatori per la prima squadra. Quindi il modulo potrebbe essere mutuato da quello usato da Chivu. Ci si aspetta quindi pressione alta, con i mediani chiamati a saper recuperare palla e rilanciare l’azione e costruzione dal basso. Poi, sarà anche necessario vincere, e il modulo potrà cambiare per adattarsi meglio alle circostanze.

