Aspettando Lookman, acquisto a zero a centrocampo: è UFFICIALE

L’Inter non molla l’attaccante nigeriano, ma intanto conclude un altro acquisto ufficiale, di nuovo a zero. Arriva l’ufficialità.

Le prossime ore dovrebbero essere decisive. Si spera… All’Atalanta, per ora, non cedono. Ma sanno che il caso Lookman potrebbe avere ripercussioni sull’ambiente e sullo spogliatoio. Il nigeriano non si è presentato al ritiro per diversi giorni consecutivi, ha attaccato il club sui social e si mostra poco spaventato dalle possibili sanzioni disciplinari.

La Dea vorrebbe cederlo all’Arsenal, ma Lookman potrebbe opporsi anche in questo caso. Ausilio, intanto, continua a tenere i contatti con i bergamaschi, mentre Marotta è all’estero. L’impressione è che l’Inter voglia chiudere entro questa settimana. Altrimenti bisognerà per forza valutare delle alternative.

Nkunku del Chelsea. E poi Nusa del Lipsia. E in tutto ciò il club nerazzurro continua a muoversi sul mercato valutando anche nomi italiani. La dirigenza ha annunciato l’ingaggio di un centrocampista. Un classe 1996. Ed è arrivato a costo zero, da svincolato, contraddicendo almeno formalmente la narrazione secondo cui Oaktree avrebbe posto un veto su affari siffatti.

Un nuovo rinforzo a centrocampo: arriva a zero

Marotta, che negli anni scorsi ha gestito il mercato puntando tutto o quasi sugli svincolati, in questa ultima sessione di mercato ha cercato di rivoluzionare il suo modus operandi, lasciando perdere giocatori come David (poi finito alla Juve) o parametri zero più anziani.

Le esperienze con Taremi e Zielisnski hanno forse segnato anche il presidente nerazzurro. Ma la strategia del colpo a zero non va comunque considerata come un capitolo chiuso. Lo prova l’arrivo di Luca Fiordilino, che arriva appunto a parametro zero dopo aver risolto il contratto con la Triestina. Il giocatore si unirà alla formazione nerazzurra Under 23 allenata da Stefano Vecchi. Un calciatore esperto di categoria per aiutare i giovani ad affrontare il campionato di Serie C.

Ecco la nota ufficiale del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Luca Fiordilino. Il centrocampista, dopo l’ultima esperienza con la maglia della Triestina, era attualmente svincolato”.

Il ventinovenne è un centrocampista centrale fisico e dinamico. Può giocare in più posizioni e può dare aggressività ed esperienza alla mediana. Siciliano di origine e cresciuto nel vivaio del Palermo, ha giocato in Serie B e C con il Venezia. Poi la sua storia calcistica è andata avanti al Lecce, al Sudtirol, al Cosenza e, infine, alla Triestina.

Il centrocampo di Vecchi

L’anno scorso Fiordilino ha disputato 20 partite e segnato 2 goal. Vecchi aveva chiesto un rinforzo di esperienza a centrocampo, dove ci sono giovani votati soprattutto a ruoli offensivi. E così è arrivato un centrale che può diventare una guida per i nuovi compagni. Che può aggiungere maturità ed equilibrio in mezzo al campo.

Come centrocampisti difensivi l’U23 ha il diciannovenne Mattia Zanchetta, bravo nella visione di gioco ma non troppo forte difensivamente, e Leonardo Bovo, un ventenne, già più strutturato per compiti di interdizione. In rosa ci sono poi i centrocampisti più tecnici, come Berenbruch, box-to-box simile a Barella, Topalovic, che è un trequartista convertito a centrale, Issiaka Kamate, mezzala dinamica, Matteo Venturini e Dilan Zarate, che sono i due più versatili, e poi Akinsanmiro, che è il più tecnico.

Fiordilino o Zanchetta dovrebbero giocare quindi come mediani bassi in caso di 3-5-2. Altrimenti, Fiordino giocherà in un centrocampo a due, magari con Akinsanmiro. Vecchi ha detto che l’obiettivo è formare giocatori per la prima squadra. Quindi il modulo potrebbe essere mutuato da quello usato da Chivu. Ci si aspetta quindi pressione alta, con i mediani chiamati a saper recuperare palla e rilanciare l’azione e costruzione dal basso. Poi, sarà anche necessario vincere, e il modulo potrà cambiare per adattarsi meglio alle circostanze.