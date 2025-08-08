DIRETTA Monaco-Inter, segui la cronaca LIVE del match amichevole

L’Inter di Cristian Chivu sfida il Monaco di Hutter in una amichevole precampionato. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita al Monaco nel Principato in una gara valida come amichevole precampionato. Una sfida dal sapore Champions tra due squadre che parteciperanno anche questa stagione alla massima competizione europea per club e che ambiscono ad essere protagoniste anche in Serie A e in Ligue 1.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu sono al loro primo vero test match di questo precampionato dopo la sgambata in famiglia con la nuove formazione Under 23 di Stefano Vecchi che parteciperà al campionato di Serie C. Il tutto a due settimane e mezzo dal primo impegno ufficiale in campionato a San Siro contro il Torino. Meneghini che, in attesa di altri rinforzi dal mercato, torneranno in campo martedì prossimo per sfidare il Monza.

Dall’altra parte i transalpini di Adi Hutter, invece, sono alla loro ottava e ultima amichevole che chiude la preseason, visto che la prossima settimana faranno il loro esordio in campionato contro il Le Havre. Finora i biancorossi sono imbattuti, avendo vinto contro il Cercle Brugge, il Coventry, l’Arminia Bielefeld e due volte contro il Torino, ed avendo pareggiato contro il Nottingham Forest e l’Ajax.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due formazioni risale alla fase a girone unico della passata edizione della Champions League, quando i nerazzurri si sono imposti al ‘Meazza’ con il risultato di 3-0 grazie alla tripletta di Lautaro Martinez. La partita sarà trasmessa in tv e sarà visibile in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio Louis II tra Monaco e Inter live in tempo reale.