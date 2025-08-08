Inter, botta e risposta Thuram: “Non si vive di rendita, parte a fine mercato”

Il futuro in nerazzurro dell’attaccante francese potrebbe essere legato a quello di Lookman. Confusione sulle mosse del reparto offensivo di Chivu

Marcus Thuram sarà ancora un giocatore dell’Inter dopo Ferragosto? E alla chiusura della sessione estiva di calciomercato prevista per l’1 settembre? Domande che i tifosi nerazzurri, ma anche gli addetti ai lavori si stanno ponendo. Dal momento che mister Chivu nella conferenza stampa di presentazione ha detto che non giocherà con il tridente, ci si chiede se ci saranno novità per il francese con l’arrivo di Ademola Lookman ad Appiano Gentile.

Il dibattito si è acceso anche sulle frequenze di ‘Radio Radio’, con il giornalista sportivo Alessandro Fusco che ha dichiarato: “Come caratteristiche nel reparto attaccanti dell’Inter c’è solo un vero numero 9 ed è Pio Esposito. Il mercato fatto finora dall’Inter mi fa pensare che la posizione di Thuram potrebbe essere messa in discussione, ammesso che venga trovato un acquirente facoltoso per il bomber francese per soddisfare le richieste del club nerazzurro”.

“Considerando il capitano Lautaro Martinez incedibile, non escluderei una partenza di Marcus Thuram nelle ultime due settimane di calciomercato. Penso che puntare su giovani come Esposito e Bonny – il quale rappresenta un investimento importante, visto che lo hanno pagato 25 milioni di euro – sia la linea che il club voglia seguire da qui in avanti. Quindi se c’è qualcuno da mettere in discussione, quello è proprio Thuram”.

Thuram, Agresti replica a Fusco: “Ha fatto male, difficile cederlo ora”

Di parere opposto è l’altro giornalista sportivo Stefano Agresti: “Per il momento non ci sono avvisaglie sulla possibile cessione di Thuram. Per l’Inter è un valore e non avendo fatto così bene quest’anno non ha nemmeno grande mercato. Ha una clausola rescissoria molto alta da 85 milioni alla quale nessuno si è avvicinato questa estate, mentre la scorsa qualcuno aveva pensato di sfruttarla. Aveva iniziato bene, ma nel 2025 è stato deludente”.

“Può anche rischiare il posto, perché in un grande club non si vive di rendita e Thuram ha fatto abbastanza male negli ultimi sei mesi. Deve darsi una scossa, ma non mi pare che ci siano né le condizioni né la volontà di una cessione. Poi l’anno prossimo, dopo aver visto come si sono comportati Pio Esposito e Bonny, potranno essere fatte altre valutazione. Ma al momento i nerazzurri vogliono tenere tutti i loro attaccanti. Poi è chiaro che se si presenta un club con 70-80 milioni per Thuram il discorso cambia, ma non è semplice”. Presto capiremo chi dei due sta dicendo la verità.